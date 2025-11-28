Luto en el baloncesto: Muere Ethan Dietz, de 20 años, tras varios días luchando por su vida

El mundo del deporte está de luto por la muerte del joven basquetbolista Ethan Dietz, del Connors State College, quien falleció tras sufrir una grave lesión durante un partido en Texas, Estados Unidos.

LEA MÁS: Miguel “Piojo” Herrera le tiró duro a la prensa deportiva de Costa Rica al regresar a México tras dirigir a la Sele

El deportista de 20 años murió el martes 25 de noviembre, luego de luchar varios días por su vida debido a un incidente ocurrido el sábado anterior.

LEA MÁS: León XIV inició su primer viaje como papa: “Lo esperaba con mucha ilusión”

Detalles de lo ocurrido en la cancha

De acuerdo con medios internacionales, Dietz disputó alrededor de 20 minutos del encuentro antes de verse involucrado en la jugada que le provocó la lesión.

El joven de 20 años habría fallecido a causa de una lesión en la cabeza. (Connors State College/Instagram)

LEA MÁS: Joven centroamericana que estuvo en coma relata lo que vio y escuchó: “Sentía que estaba en el limbo”

El colegio informó que el jugador recibió un presunto codazo en la cabeza.

Según detalló la prensa internacional, debido al golpe, Ethan se tomó la cabeza y fue llevado por un compañero a la banca, donde habría presentado mareos.

Por ahora no se han dado detalles de la causa oficial de su muerte.