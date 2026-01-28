Luto en el voleibol: Fallece a los 17 años Britanny Gutiérrez, promesa y subcampeona centroamericana

La destacada voleibolista nicaragüense y subcampeona centroamericana Britanny Gutiérrez Enriquez falleció el martes anterior y dejó con profundo dolor a sus familiares y amigos.

La joven deportista era considerada una promesa del deporte regional y había representado a Nicaragua en competencias internacionales.

Causa del fallecimiento

La joven de 17 años falleció producto de un paro cardíaco, según informó su familia. La noticia fue confirmada por medios de comunicación internacionales, que detallaron que su deceso ocurrió de forma repentina.

Britanny Gutiérrez falleció a los 17 años. (La Prensa/Captura)

Participación internacional

La prensa internacional detalló que la joven era subcampeona centroamericana en los Juegos Codicader San Salvador 2024, representando al Colegio Cristiano Manto de Gracia. Su desempeño la posicionó como una atleta de proyección en el voleibol juvenil centroamericano.