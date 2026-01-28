Farándula

Muere Andrea Andrade, reina de belleza de Estados Unidos, tras luchar nueve años contra una enfermedad

La reina de belleza falleció a los 35 años tras una prolongada lucha contra una dura enfermedad

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La reina de belleza Andrea Andrade, reconocida figura del modelaje en Estados Unidos, falleció a los 35 años luego de enfrentar durante nueve años un cáncer de colon.

La modelo fue diagnosticada en 2017 con la enfermedad en etapa 3, momento en el que los médicos le dieron un pronóstico de entre seis meses y dos años de vida, expectativa que logró superar ampliamente.

LEA MÁS: ¿Cuáles son los 10 países más democráticos del mundo?

Una vida dedicada a los certámenes

Durante su carrera, Andrea obtuvo diversos títulos en concursos de belleza, entre ellos Miss West Coast, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Fresno County, Miss Regional West y Miss California Congeniality, consolidándose como una modelo destacada.

Andrea Andrade
Andrea Andrade falleció a los 35 años. (People en Español/Captura)

Mensaje de despedida de su esposo

A finales del año anterior pudo compartir fechas festivas con su familia; sin embargo, luego de eso tuvo que ser ingresada al hospital.

LEA MÁS: Aterradora cifra de muertos por megatormenta en EE.UU. incluye tragedia aérea y frío de -45ºC

Su esposo, Chris Wilson, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré al otro lado, cariño. Mantén tus brazos celestiales alrededor de mí, te amo mi amor”, comentó.

La muerte de Andrea Andrade deja una profunda huella en el mundo del modelaje y en quienes siguieron su ejemplo de fortaleza frente a la adversidad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Andrea AndradeReina de bellezaEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.