Malas noticias para Saprissa y para el delantero Tomás Rodríguez

Se viene la fecha FIFA y Panamá anunció la lista de convocados en la que los jugadores del Saprissa brillan por su ausencia.

En el caso de Fidel Escobar, el defensor está lesionado, por lo que era evidente que no iba a estar, ya que desde diciembre, en la final que perdieron los morados ante Alajuelense, no ve minutos.

Tomás Rodríguez no fue convocado con Panamá (Mayela Lopez/Mayela López)

Sin embargo, el delantero del Monstruo, Tomás Rodríguez, tampoco fue incluido en la lista de convocados para los amistosos de los canaleros ante Sudáfrica.

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Pese a que el jugador ha venido jugando con los morados, los atacantes, Ismael Díaz del León de México, Cecilio Whaterman de la Universidad de Concepción de Chile, José Fajardo de la Universidad Católica de Ecuador y Kadir Barría del Botafogo de Brasil.

El atacante suma tres goles desde su llegada a Costa Rica con la camiseta del Saprissa.