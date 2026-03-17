Programa deportivo español se declara saprissista

El Deportivo Saprissa sigue cruzando las fronteras y dando de qué hablar luego de que la camiseta de Batman llegara hasta España, específicamente a un programa deportivo de DAZN.

Semanas atrás, en ese espacio deportivo español, se habló de la Batichema, en la que se exaltó la colaboración con DC Comics y el famoso hombre murciélago.

Programa español se declaró saprissista (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Ante los elogios a la camiseta del Monstruo, los panelistas informaron que la directiva tibaseña se contactó con ellos y les enviaron unas elásticas del héroe de Ciudad Gótica.

“Mira qué fantasía de camiseta, me parece tremenda, es la cuarta equipación del Deportivo Saprissa, ven que tiene los detallitos de Batman y yo tengo puesta la tercera equipación que tiene detallitos del cómic”, comentó uno de los periodistas.

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“Es como un cómic gigante, es una auténtica salvajada”, comentó uno de los comunicadores. “Es la mejor que he visto en mi vida”, expresó otro de los periodistas.

La Batichema sigue dando de que hablar (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Nos la han hecho llegar los amigos del Deportivo Saprissa; a ver si ganamos el Clausura, estamos ahí, ya somos del Deportivo Saprissa, obviamente.

“¿Podemos cambiar el nombre de este programa a Saprissa FC?“, dijeron durante la transmisión de DAZN.

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Durante el espacio se comentó que al estadio Ricardo Saprissa se le conoce como la Cueva, además de que es de San Juan de Tibás, que se le conoce como el barrio del murciélago, por lo que se le asocia con el caballero de la noche.

La batichema fue lanzada recientemente a la venta de nuevo para el juego del Monstruo ante Sporting, ya que desde que se anunció el año pasado, se agotaron ante tanta solicitud de los aficionados.