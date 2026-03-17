¿Se pasó de confiado? La frase de Jefferson Brenes que puso a arder a la afición del Saprissa

Una frase que el volante del Saprissa, Jefferson Brenes, lanzó al final del juego contra Cartaginés generó debate y molestia entre algunos aficionados.

El 10 saprissista conversó con los medios luego de la derrota ante los brumosos y lo que dijo no cayó muy bien. Esto ocurrió tras perder 2-1 ante los brumosos y ceder el liderato del Clausura al equipo de la Vieja Metrópoli.

“Hay que respetar al rival, teníamos a un gran rival al frente como lo es Cartaginés, no hay que poner excusas. El clima estaba pesado y todo, pero creo que nos ganan en detalles.

Jefferson Brenes (izquierda), volante del Saprissa generó roncha con una frase que dijo el domingo anterior. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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“Al final de cuentas, creo que nos estamos preparando para la final y esos son detalles que hay que corregir, ojalá que pasen ahorita y no en la final”, afirmó.

¿Exceso de seguridad o imprudencia del futbolista? Un exjugador, un periodista y un aficionado opinaron al respecto.

21 puntos tiene Saprissa en la tabla y ocupa el tercer lugar.

Posiciones divididas

Carlos Solano, exjugador del Saprissa, recalcó que lo que dijo Brenes es un sentir, una opinión muy particular y tiene que ver con la confianza que desea transmitir como jugador del equipo.

“Es una opinión, son emociones que siente el jugador cuando tiene la adrenalina alta.

Para el periodista Diego Obando, las declaraciones de Brenes fueron precipitadas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Por supuesto que sería lo idóneo que el equipo pelee la final, pero está dando un mensaje a causa de la emoción del partido y siento que hay que admirar su sentido de pertenencia como jugador y la confianza que tiene en el equipo”, afirmó.

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El periodista Diego Obando tiene un criterio distinto al del legendario exdelantero y, para él, las palabras de Brenes fueron arriesgadas.

“Me parece que fue muy precipitado, porque entre el primer y el octavo lugar, todos tienen posibilidades de clasificar.

“Para mí fue muy atrevido decir a estas alturas que van a ir a la final si ni siquiera tienen claridad de si hay un equipo que sea mejor que otro. El liderato está muy abierto y falta mucho para pensar en finales.

“A veces, los jugadores escogen mal las palabras para afrontar un pospartido y no es el momento de pensar en finales, ni tampoco para dar discursos que no van en una derrota que debía aceptarse y ya”, comentó.

En este momento, Saprissa es tercero en la tabla, con 21 puntos. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El influencer Darío Durán, conocido como “El Dari”, y reconocido aficionado saprissista, afirmó que con sus palabras, Jefferson trató de transmitir seguridad a los aficionados.

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“El jugador, como profesional de una gran institución, debe transmitir mucha seguridad y, pese a un partido que perdemos, contra un rival grande, me parece que él está viendo esto desde otro ángulo.

“Lo que dijo lo hizo sin ánimo de menospreciar al rival, a lo que da a entender es que vamos para finales, que nos estamos preparando para el cierre del campeonato y nos está dando seguridad, para seguir apoyando al equipo hasta las últimas instancias”, manifestó.