En Honduras siguen envidiando al fútbol tico y ahora ponen a Saprissa como el mejor ejemplo

En Honduras no paran de comparar el fútbol de su país con el de Costa Rica, y el nuevo ejemplo que pusieron es el tema de las asistencias a los estadios tras salir los números de la cantidad de taquilla y afición tras las primeras nueve jornadas del certamen tico en la que Saprissa lidera.

El periodista catracho Julio Cruz compartió en sus redes sociales un video en el que vuelve a afirmar al fútbol costarricense como el indiscutible número uno de la región, además de asegurar que los hondureños no deben compararse más con la liga tica.

En Honduras no dejan de compararse con el fútbol tico (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“En serio te lo voy a decir: si eres hondureño, no nos podemos comparar; la liga tica es mejor que la nuestra”, sentenció el periodista, que otorgó argumentos claros de por qué Costa Rica está por encima.

“Aparte del ambiente que se vive en estos partidos, nada que ver con los clásicos hondureños, y una prueba de ello es el clásico entre Saprissa y Alajuelense; ahora se dieron a conocer las taquillas que llevan hasta el momento los clubes costarricenses”.

LEA MÁS: Paul Mayorga abre su corazón y revela la dura batalla de su nieto contra la leucemia

En la primera vuelta del torneo, Saprissa llevó a 56 mil personas a la Cueva; los rojinegros, a casi 39 mil aficionados; ya después está Herediano con 12.111 y en la cuarta casilla el Cartaginés con 10.845.

“Yo vi que el Saprissa, de esas 56 mil personas, no es que en los nueve partidos ha jugado de local; creo que el dato es que lleva seis de locales y en esos juegos ha metido 56 mil personas”.

El clásico en Honduras se jugó casi a puerta cerrada (X Gustavo Roca/X Gustavo Roca)

“En Honduras, en cuatro partidos, el que más afición había metido, solamente 6898 personas, que es el Motagua, mientras Saprissa 56 mil personas, Marathon con cinco partidos ha ingresado 4180 aficionados y el Choloma 910″, acotó Julio.

LEA MÁS: Exjugador del Cartaginés reveló la frase con la que Paulo Wanchope se habría echado encima al camerino

“Yo sé que saldrán hondureños a decir que la liga hondureña es mejor, pero ya viste cuánta gente mete el Saprissa, un equipo que no es el campeón en Costa Rica, que no clasificó a la Liga de Campeones de la Concacaf, y ya viste toda la gente que ha ingresado en este torneo, así que en afición, en ambiente y en juego, sobre todo en nivel futbolístico, la liga tica es mejor que la hondureña, las cosas como son”, concluyó el periodista de Honduras.

Equipos como Liberia con 7407 y Pérez Zeledón con 7067, suman más taquilla que el lider de ese rubro en Honduras, Motagua.