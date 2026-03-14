Paul Mayorga abre su corazón y revela la dura batalla de su nieto contra la leucemia

El exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Paul Mayorga, quien también fue parte del cuerpo técnico de Óscar Ramírez en aquellos inicios del Machillo en el banquillo erizo, reveló la difícil situación que viven en su familia.

El ex preparador de porteros de los rojinegros, y hoy entrenador de Moravia, en la máxima categoría del fútbol femenino, tiene a su nieto David Arias Mayorga con leucemia.

Paul Mayorga junto al campeón de David Arias que lucha contra la leucemia (Paul Mayorga/Paul Mayorga)

El niño de siete añitos de edad es todo un guerrero, y Mayorga le contó a La Teja los detalles de cómo viven él y sus seres queridos esta prueba tan compleja, pero con Dios siempre presente para tener esa fe y fortaleza ante la adversidad.

“En noviembre del 2024, mi nieto de siete añitos fue diagnosticado con leucemia, y estamos viviendo todo el proceso del tratamiento que se requiere para luchar y sobrepasar el cáncer. Es un proceso que, la verdad, en primera instancia, cuando uno recibe la noticia, es algo muy fuerte, pero solo Dios y la oración de la familia y todos alrededor de uno le dan el entendimiento para seguir luchando”, contó el exarquero.

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“Decir que mi nieto tiene una enfermedad no es para que la gente le tenga lástima a uno, más bien es porque creemos mucho en el poder de la oración y así que la gente pueda orar por su sanación”, mencionó Mayorga.

Paul reveló buenas noticias, ya que comentó que el proceso va bien encaminado para salir adelante.

“Va por buen camino, falta tiempo todavía, que eso es bueno; ahí siempre se le pide mucho a Dios y a la Virgen en el día a día para que iluminen a los médicos, para el medicamento que se usa y las dosis también que usan, para que él y su cuerpo respondan de la mejor forma”, acotó el entrenador de Moravia.

La familia de Paul Mayorga luchan junto al niño David para que supere la Leucemia (Paul Mayorga/Paul Mayorga)

Sobre el tratamiento en el presente del niño

Mayorga contó cómo es un poco el día a día y todo lo que pasa su nieto y la familia en esta situación tan inesperada y lamentable, pero para la que entre todos luchan por tener un final feliz.

“Él está ahorita ya en un periodo de mantenimiento; cada dos meses recibe el tratamiento de la quimioterapia por vía y todos los días él toma una pastilla de quimioterapia. Todo este proceso se le tiene que hacer de aquí hasta enero del próximo año. Después deberá ser evaluado para saber si es necesario que tenga más tiempo con el tratamiento de la quimioterapia o si ya él puede tocar la campanita”, aseguró acerca del momento actual del niño.

“Él ya tiene alrededor de un año y siete meses de estar con la quimioterapia, pero gracias a Dios, todo va bien con el tratamiento”, afirmó.

David Arias Mayorga tiene siete años y padece de leucemia pero su familia lucha junto a él para superarlo (Paul Mayorga/Paul Mayorga)

El estado de ánimo del nieto de Mayorga

Sobre cómo es el estado anímico del pequeño David, su abuelo comentó lo siguiente.

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“Hay días en los que él sí se encuentra muy cansado, pero ya hay otros momentos en los que ya está mejor, se encuentra bien y, bueno, lo que esperamos siempre en Dios es que así él ya vaya a salir todo bien de aquí, que termine todo este tratamiento de la quimioterapia, pero con respecto al estado de ánimo de él, es muy bueno”, confirmó Mayorga.

Desde La Teja le deseamos a David toda la fortaleza del mundo para que siga como todo un guerrero y un campeón batallando por este proceso tan complicado y, desde luego, a Paul y a toda su familia.