San Carlos toma una decisión que no le gustará en lo absoluto a los saprissistas

San Carlos recibe al Saprissa este domingo a las 6 de la tarde y publicaron un comunicado de prensa en el que prohíben la entrada a la barra de los morados.

“El sector de sol ya se encuentra completamente agotado, no se habilitará el ingreso de la barra organizada visitante”.

San Carlos prohibe la entrada de la Ultra en su estadio este domingo (Jose Cordero/José Cordero)

“Esta medida se toma en cumplimiento de la normativa vigente para la prevención de la violencia en espectáculos deportivos (Ley 9145)”.

“De igual manera, el club aplicará el derecho de admisión y podrá restringir el acceso a cualquier barra organizada que sea identificada. Las entradas adquiridas no estarán sujetas a reembolso”, publicaron en sus diversas redes sociales.

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Los norteños al mando de Wálter Centeno son actualmente quintos de la tabla tras acumular cinco victorias, misma cantidad de derrotas y dos paridades, acumulando 17 puntos.

Los tibaseños, por su parte, son terceros de la tabla con 21 puntos luego de seis victorias y tres empates con la misma cantidad de derrotas, estando a dos puntos del líder del Clausura 2026, Club Sport Cartaginés, y a tan solo uno por debajo del Herediano, y tres por delante de Alajuelense, que es cuarto.

En este campeonato, ambos clubes ya se vieron las caras y el duelo terminó con victoria morada en la Cueva.