¿Cuál equipo tiene el calendario más favorable para dejarse el liderato?

El Club Sport Cartaginés se dejó el primer puesto del torneo, por el momento, luego del triunfo sobre Saprissa el pasado domingo, sumado a la derrota de Herediano en casa ante Liberia.

Incluso el campeón nacional, Liga Deportiva Alajuelense, suma tres victorias al hilo y ya está en puestos de clasificación y con un calendario en el que se topará con dos de los clubes que están por delante; por lo que los rojinegros también pueden meterse en la pelea en caso de sumar en esos duelos.

Cartaginés es el líder luego de derrotar al Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

Calendario del Cartaginés

El vigente líder, el conjunto blanquiazul, suma 23 puntos, luego de siete victorias, dos empates y tres derrotas.

Los brumosos visitan a Pérez Zeledón el próximo fin de semana, para luego visitar a su bestia negra, el Sporting en Grecia.

Después hay clásico provincial contra Herediano en el Fello Meza, seguido de la visita al Edgardo Baltodano de Liberia, para acabar su último juego en casa contra San Carlos y visitar el Colleya Fonseca de Guadalupe para terminar la fase regular.

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Calendario del Herediano

Los rojiamarillos acumulan 22 puntos luego de siete victorias, un empate y cuatro derrotas para colocarse en el subliderato del Clausura 2026.

El sábado los florenses reciben a Alajuelense en el clásico provincial, para seguidamente visitar el Lito Pérez de Puntarenas y a continuación ir a Cartago.

El Herediano recibe en su casa al San Carlos de Paté, para en sus dos fechas finales visitar Pérez Zeledón y cerrar en el Carlos Alvarado ante Sporting.

Calendario del Saprissa

El Monstruo viene de dejar ir la oportunidad de ser líder tras caer en el Fello Meza y sumar su tercera derrota, la misma cantidad de empates y seis victorias en este campeonato.

Herediano es segundo lugar mientras que Alajuelense está en la cuarta casilla (Jorge Navarro para La Nacion )

Los de Tibás visitan este fin de semana a San Carlos; luego, en la Cueva, reciben a Pérez Zeledón y a Liberia.

Posteriormente, se viene el clásico nacional en el Alejandro Morera Soto, para acabar en sus jornadas finales recibiendo a Guadalupe y visitando al Puerto.

Calendario de Alajuelense

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El vigente campeón nacional empezó el torneo de forma muy floja, pero ha tenido un repunte y es ahora cuarto lugar con 18 unidades tras cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Los manudos visitarán Heredia este sábado, para luego recibir a Guadalupe y seguidamente visitar Grecia para toparse con el Sporting.

Luego de eso reciben al Saprissa en el clásico, para acabar contra Puntarenas en la Catedral y cerrar la fase regular en Liberia.