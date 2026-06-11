Manfred Ugalde fue muy aterrizado y dijo lo que muchos pensaron tras derrota de Costa Rica

Manfred Ugalde fue muy sincero sobre la diferencia entre Inglaterra y Costa Rica. (FCRF/FCRF)

Manfred Ugalde, una de las caras más reconocidas de la Selección de Costa Rica, también es de las más sinceras y aterrizadas al hablar de la actualidad del equipo.

Tras el baile que Inglaterra le dio a la Sele este miércoles, el atacante indicó que hay mucho por trabajar y hacer para cambiar a futuro todos los problemas por resolver.

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Manfred Ugalde reconoce la diferencia de nivel entre Costa Rica e Inglaterra

“Estamos dolidos, estábamos jugando ante Inglaterra, un rival que le mete otro ritmo, es un parámetro para ver dónde estamos, todo lo que falta por mejorar, irnos para el club pensando en todo lo que nos hace falta”.

“Ahora que jugamos ante Inglaterra y Colombia, ver el nivel en el que están y tratar de llegar ahí, hacer buenos partidos con la Selección de Costa Rica y prepararnos para las próximas fechas FIFA”, indicó a Deportes Repretel al acabar el partido.

Manfred señala el camino para crecer

El delantero del Spartak de Moscú, en Rusia, respondió cuánto le falta a Costa Rica para tratar de llegar al nivel de este tipo de rivales.

“La verdad están a otro nivel, todos llegan a uno o dos toques muy rápido, muy fuertes, la verdad que por eso juegan en los clubes que juegan”, dijo.

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Ugalde tuvo que sacrificarse lejos del área ante la superioridad inglesa

Ugalde tuvo un partido muy complicado, no tuvo opciones y ni siquiera le llegaba el balón arriba, por lo que tuvo que hacer otras funciones.

“Sabíamos que era un partido difícil y que a mí como delantero me tocaba sacrificarme para el equipo y si quedaba una tratar de meterla, pero no se dio, hice lo que pude y traté de cerrar el medio, ahora a descansar”, finalizó.