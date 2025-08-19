Manjrekar James cumple su promesa con la afición de Alajuelense

Manrjekar James, exdefensa de Liga Deportiva Alajuelense, cumplió su promesa con la afición rojinegra, pues este martes dio a conocer a los dos ganadores de las camisas que estaba rifando.

Estas son las camisetas que Manjrekar regaló a la afición. (Instagram/Instagram )

El canadiense anunció el lunes que, como agradecimiento con la afición de la Liga y especialmente con sus seguidores, iba a obsequiar dos chemas de la Liga a dos aficionados, solamente le tenían que dar like a la historia de Instagram. Además, detalló que este martes daría a conocer a los ganadores.

En efecto, poco después del mediodía, James dio a conocer a los ganadores de las camisas con su nombre, se trata de @josehernandeznavarro y @lisandro21srpastora.

El anuncio de James fue sencillo. Puso una foto de las dos camisas y colocó el nombre de los ganadores. James había indicado que él mismo se pondría en contacto con los afortunados.

Manjrekar James tuvo un gesto noble con los aficionados de Alajuelense. (Instagram/Instagram)

Sería un detallazo una imagen a la hora de entregar la chema a los ganadores.