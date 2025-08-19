Manjrekar James cumple su promesa con la afición de Alajuelense

Manrjekar James, exdefensa de Liga Deportiva Alajuelense, cumplió su promesa con la afición rojinegra, pues este martes dio a conocer a los dos ganadores de las camisas que estaba rifando.
El canadiense anunció el lunes que, como agradecimiento con la afición de la Liga y especialmente con sus seguidores, iba a obsequiar dos chemas de la Liga a dos aficionados, solamente le tenían que dar like a la historia de Instagram. Además, detalló que este martes daría a conocer a los ganadores.
En efecto, poco después del mediodía, James dio a conocer a los ganadores de las camisas con su nombre, se trata de @josehernandeznavarro y @lisandro21srpastora.
El anuncio de James fue sencillo. Puso una foto de las dos camisas y colocó el nombre de los ganadores. James había indicado que él mismo se pondría en contacto con los afortunados.
Sería un detallazo una imagen a la hora de entregar la chema a los ganadores.