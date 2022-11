Mano derecha de Jorge Luis Pinto habló sobre el trato del técnico en el Mundial de Brasil 2014

Jorge Luis Pinto sigue siendo una figura muy respetada y querida por muchos ticos.

En el ambiente futbolístico nacional pareciera que de una u otra manera todos los caminos conducen a Jorge Luis Pinto, a sus frases, a sus enseñanzas, a su recuerdo, sea este grato o no para algunos. Costa Rica lo sigue teniendo muy presente.

El cafetero también sigue muy pendiente de Tiquicia, tanto así que este miércoles estuvo en el estadio Al Thumama en Doha, Qatar, podríamos decir que sufriendo también la goleada por 7-0.

Luego del partido dio algunos comentarios, unas palabras de ánimo. Está muy claro, ambas partes siguen pensando una en la otra.

“¡Ánimo, Costa Rica! Nadie dijo que sería fácil. Hay que pasar la página y levantar la cabeza con el temperamento que caracteriza a los ticos. Queda tiempo para seguir soñando con la clasificación. Mis mejores deseos para el profe Suárez y los muchachos en lo que viene”, escribió el colombiano en su página de Facebook.

Luego de diez horas de la publicación, realizada antitos de las 9 a.m del jueves, el post tenía casi cinco mil comentarios y había sido compartida más de 6400 veces, una muestra de lo que arrastra don Jorge Luis en Costa Rica.

Uno de sus pupilos tanto como jugador y entrenador, es Luis Antonio Marín, actual técnico del Municipal Pérez Zeledón y quien fuera su asistente en la Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, nos dio su parecer.

Luis Marín considera a Jorge Luis Pinto uno de sus maestros. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Jorge Luis Pinto tiene la chema bien puesta: ‘Ánimo Costa Rica, hay que levantar cabeza’

-¿Por qué cada vez que hay un fracaso o un golpe fuerte en la Tricolor el nombre de Pinto salta de una vez?

Claramente eso es porque él es un técnico que llevó a la selección a su máxima gesta, a la página más brillante en la historia del fútbol de Costa Rica y eso a nadie se la va a olvidar, por eso cuando pasa algo conforme a resultados, la gente vuelve a recordarlo, eso es algo que quedará para la historia, es que eso que se hizo no se borrará ni olvidará nunca, dentro de 20 años se seguirá recordando.

Ojalá que otro técnico y grupo de jugadores consiga algo mejor, pero antes de que suceda eso, se recordará siempre igual, hasta que alguien lo supere, siempre estará ahí tan presente.

Don Jorge Luis es una figura que divide criterios, unos piden que se supere y no se hable más de él y otros lo recuerdan siempre. ¿Qué tiene Pinto para polarizar así la opinión?

Lo que hizo esa selección a cargo de él fue algo muy complicado, realmente muy difícil, entonces claramente siempre está ese recuerdo. Es cierto, en el país hay gente que lo sigue, lo ama y hay otros que, tal vez, no están tan de acuerdo por todo lo que ha hablado y eso divide tanto las opiniones.

¿Pinto era muy estricto en el mundial, se iba estrictamente a competir sin distracción alguna y sin salirse de una línea?

Ese es un tema que siempre sale a la palestra cuando algunos resultados no se dan, pero lo que él hacía en realidad es lo normal, no hizo nada tampoco en el sentido que el grupo era indisciplinado y él entonces lo amarró. No, no era así. Se hizo lo que cualquier entrenador hace en cuanto a disciplina. Ni pasó a más.

La gente yo no sé por qué habla tanto de eso, lo saca siempre. Sí, es verdad, es exigente, le gusta que todo mundo esté metido en las cosas, que usted dé el máximo y él exige el máximo, en eso sí es claro, que nadie afloje, en eso sí le puedo decir, que lo que él hace es exigir, pero no sé otros grupos cómo lo manejan ahora, no podría comparar. Uno esperaría que todo se maneje normal como se maneja cualquier equipo en un mundial.

¿Para su carrera don Jorge Luis es un referente? ¿Tomó mucho de él en el tiempo que trabajaron juntos?

Por supuesto que sí, es un referente, de él aprendí muchísimo. Claro que él tiene muchísimas cosas buenas que uno trata tal vez de no hacer igual, pero simular, al igual que con otros técnicos, pero si me pregunta por el caso de él, claro que es un técnico que admiro y que en mi carrera su manejo y muchas situaciones que empleaba son importantes. Me enseñó muchas cosas.

Bombita

Carolina Jaikel esposa de Bryan Ruiz comentó que hasta Pinto los dejaba reunirse en el mundial. (Instagra)

Este jueves Carolina Jaikel, esposa del capitán de la Tricolor, Bryan Ruiz, tiró una bombita en su cuenta de Twitter.

Jaikel descarta que la cena, que según Rodolfo Villalobos fue solo verse para tomar café algunos jugadores con su familia, no fue problema alguno y que hasta el mismo Pinto lo permitió en Brasil 2014.

“Si supieran que Pinto no solo permitía, sino que nos pidió explícitamente que fuéramos a ver a los esposos siempre la noche antes de los partidos, que se relajaran, rieran, estuvieran con los que más aman, les explota la cabeza”, escribió.

Esposa de Bryan Ruiz habló sobre Jorge Luis Pinto tras humillada a La Sele

Jaikel agregó que para ella eso no es nada extraordinario y que llamarlo disciplina es retrógrado.

“Llamar a esto disciplina me parece tan retrógrado. Y es una práctica de miles de selecciones. Algunas hasta llevan a las familias al mismo hotel para que los seleccionados se sientan tranquilos de tener a los suyos cerca”, concluyó su mensaje.

De cualquier manera Pinto siempre termina siendo nombrado en Costa Rica, tanto por los “pintolovers”, como hasta por los que no lo quieren ni un poquito.