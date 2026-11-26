Marcel Hernández, el histórico goleador cubano es noticia positiva en el fútbol de El Salvador tras anotar un trascendental gol en la victoria de su equipo, el Inter Santa Tecla.

El conjunto del isleño derrotó 2-0 al Águila, uno de los grandes del país cuscatleco, en el encuentro de ida de la fase de play in de El Salvador.

Hernández anotó ante el Águila un importante gol en fase cruciales del fútbol salvadoreño. (Prensa Inter Santa Te/Inter Santa Tecla)

El duelo se le puso de cara al equipo del exgoleador de Herediano, Cartaginés y Alajuelense, cuando a los 75 minutos Emerson Mauricio adelantó al Inter Santa Tecla en el partido contra el Águila.

Marcel Hernández tuvo su momento de protagonismo, poco después, al 82, cuando en un tiro de esquina el ariete cubano se levantó por los aires y le ganó el salto al portero de los emplumados para sentenciar el 2-0 y con ello sacar una buena renta de su localía para buscar el pase a las semifinales del fútbol de El Salvador.

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El histórico goleador extranjero en el fútbol nacional no ha tenido una primera temporada cargada de anotaciones como nos tenía acostumbrados en el fútbol de Costa Rica, ya que, según reportes del balompié salvadoreño, Hernández acumula cuatro tantos a lo largo de toda la campaña con el Inter; sin embargo, apareció a la hora grande, en la fase crucial del certamen cuscatleco.

Marcel no anotaba desde el 11 de octubre y con este gol acabó una sequía de alrededor de un mes y medio sin ver portería.

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El juego de vuelta del Inter Santa Tecla y el Águila será el sábado 28 de noviembre a las 3 de la tarde para conocer si el cubano sigue con vida o acaba su primera campaña en El Salvador después de su sorpresiva salida de Herediano a inicios del semestre.