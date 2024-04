Marcel Hernández por fin reveló la verdadera razón del por qué no era titular con Mario García

El delantero cubano Marcel Hernández confesó cuál es la razón de peso por la cual no jugaba de titular con el anterior entrenador Mario Gacía.

Marcel Hernández no corría los 12 o 13 kilómetros que pedía Mario García por juego. (Alonso_Tenorio)

LEA MÁS: Municipalidad de San José explica qué hará con los restos de la zapatería donde nació Saprissa

Marcel fue al banquillo algunos partidos con Mario García y empezaron las especulaciones de que había una mala relación. García y Hernández dijeron que eran situaciones tácticas, decisiones del entrenador.

No obstante, Hernández confesó a La Nación, la verdadera razón por la cual, no era titular en los partidos y es un aspecto físico.

“En el partido (con Mario García) jugaba quien hacía más de 12 o 13 kilómetros. Me tocó estar en el banco porque no cumplía ese rol, de hacer 12 o 13 kilómetros por partido. Está bien, lo asumí con responsabilidad como líder y capitán del equipo y cuando entré lo hice bien. Es sencillo, había jugadores fuera de posición y está bien, yo no pongo pretextos sobre eso”, dijo.

Hernández ha tenido un torneo malo, con más bajos que altos. Aún así, ha marcado cinco goles en el torneo y lleva tres asistencias, con eso, es el mejor anotador del Cartaginés en el torneo. El segundo es Marco Ureña con tres goles.