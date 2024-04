¿Se impone a los técnicos? Marcel Hernández habla de señalamientos del presidente de Cartaginés

Marcel Hernández y Cartaginés viven un verdadero novelón. (Rafael Pacheco Granados)

¿Marcel Hernández se impone a los técnicos, tal como lo dijo Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, en una entrevista?

Pues el delantero brumoso no se quedó callado y habló sobre lo que dijo su jefe.

“Eso es totalmente falso. Primero que todo, a mí no me gusta ser técnico. No estudié para ser técnico, entonces, no es algo que ame. Lo segundo, tampoco soy presidente del club como para imponer algo, yo simplemente soy un jugador más que en la historia reciente de Cartaginés, que lo he intentado dar todo”, comentó el jugador cubano en una entrevista con el periodista Gustavo López.

“Creo que le he dado todo eso a la institución. Y sí, en algunos momentos se me han acercado técnicos a preguntarme cómo va el grupo, cómo se siente y qué necesita. Eso es parte de ser capitán y ser líder de un equipo, pero de ahí a imponer en lo absoluto”, añadió.

El isleño insistió en que no ha tenido problemas con sus entrenadores.

“Pero la historia reciente dice que soy un profesional, que entreno todos los días y que no hay ningún problema. Yo tengo la conciencia tranquila y limpia, de hecho he tenido buenas relaciones con todos los técnicos”, concluyó el atacante.

Las broncas iniciaron desde que el cubano habló tras ser sustituido en el partido ante Saprissa y la cosa empeoró cuando no fue convocado para el partido ante el Municipal Grecia el pasado lunes, y luego de que Vargas hablará de la “mala” relación que tiene con el jugador.

