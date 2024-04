Marcel Hernández se defiende: “Nadie puede decir que me vio tomando, en un bar o de fiesta”

Marcel Hernández se defendió tras las palabras de Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández sigue dando de qué hablar en medio del novelón que se ha armado con él y Cartaginés.

En una conversación con el periodista Gustavo López, el atacante del equipo blanquiazul se defendió tras una entrevista que dio el presidente del club, Leonardo Vargas.

“El jefe está enojado en función de los resultados que estamos teniendo hoy. Nadie visualizaba al Cartaginés así y obviamente como líder tengo gran peso con lo que está pasando, pero jamás vislumbramos ver a Cartago en esta situación y más cuando estábamos en funciones centroamericanas”, comentó.

Hernández le dijo a López que le podía preguntar a los técnicos cómo era su día a día, para conocer las diferentes versiones.

“No lo haga aquí, tal vez hágalo en la Liga, para que consulte cómo es mi día a día realmente. Es un día a día tranquilo, me gusta llegar a entrenar, de hecho, muchas veces ni me comunico, porque es mi personalidad, soy aislado. Te digo que estamos en una situación difícil y la historia reciente del club te dice que nunca habíamos vivido esto, de hecho yo tengo 5 años y medio, y nunca había estado en el lugar 10, entonces es complicado también para mí y siento que ahora tengo una gran responsabilidad por lo que está pasando”, añadió.

LEA MÁS: Presidente de Cartaginés no se guardó nada contra Marcel Hernández: “Trata de imponerse sobre los técnicos”

Insistió que él nunca ha tenido ningún problema con los técnicos.

“Nunca los he tenido, ni los voy a tener, porque hago lo que tengo que hacer y punto. Y si fuera una cosa de quitar o poner técnicos, siempre me pondría de titular. Hace poco tuve seis o siete partidos en el banco, yo no influyo para nada en eso, solo trato de hacer mi trabajo cuando me toca hacerlo y no lo digo yo, lo dicen los números. Yo tengo 193 partidos, 114 goles con Cartaginés, por eso yo, cuando juego, juego por ese tipo de números. Cuando no me ha tocado como estos últimos partidos consecutivos, me ha tocado entrar del banco y he tenido que ver cómo revertir la situación porque no ha tocado remar siempre”, comentó.

Finalmente, Marcel dijo que iba a “apechugar” la situación porque ni él ni sus compañeros estaban bien.

“No me queda otra que salir del mal momento. Nadie puede decir que me vio tomando, en un bar o de fiesta. Yo no llegué a este país de fiesta. Casi hasta el 2022 fui a conocer las playas, porque siempre me dediqué a jugar fútbol y es una realidad de vida”, concluyó.

LEA MÁS: Marcel Hernández se defiende con contundente mensaje en sus redes sociales

Los dimes y diretes iniciaron desde que el cubano habló tras ser sustituido en el partido ante Saprissa y la cosa empeoró cuando no fue convocado para el partido ante el Municipal Grecia el pasado lunes, y luego de que Vargas hablará de la “mala” relación que tiene con el jugador.