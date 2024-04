Presidente de Cartaginés no se guardó nada contra Marcel Hernández: “Trata de imponerse sobre los técnicos”

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, no se guardó nada durante una entrevista para Radio Columbia cuando le preguntaron sobre el delantero Marcel Hernández y las diferencias que tienen.

Leonardo Vargas tiene un novelón con Marcel Hernández desde hace días. Foto: Archivo (Rafael Pacheco Granados)

Esta novela comenzó días atrás con las declaraciones, evidentemente molesto, que dio el cubano tras salir de cambio en el partido contra Saprissa y todo empeoró cuando no fue convocado en la derrota 2 a 0 contra el Municipal Grecia.

Al presidente brumoso le preguntaron sobre una publicación que hizo el delantero en redes sociales, asegurando que no quiere salir del equipo, al cual considera su amor.

“Hay amores de amores, él no es un enamorado de Cartaginés. El tema es otro, el trato que tiene el club es muy bueno para él y ahí él se va a quedar porque aún, en algunas situaciones que hemos vivido, le hemos aceptado las condiciones que pide para irse y ni así termina yéndose.

“Yo me he comportado lo más profesional posible desde que él llegó al club antes del campeonato. Lo digo abiertamente, yo no estaba al 100%, ni siquiera al 50% seguro que él debería volver al club por lo que había pasado antes de irse a Alajuela”, comentó Vargas.

Eso sí, dejó claro que la decisión del regreso del delantero cubano al Cartaginés no fue única de él y que se tomó la opinión de diferentes figuras de peso del club antes de hacer una oferta.

“Terminé aceptándolos y me he comportado lo más profesional posible, le he cumplido todo lo que él ha solicitado, pero creo que en muchos momentos del recorrido con el club, él no se ha comportado de la mejor manera a favor del club”, dijo.

“Por eso le digo, hay amores de amores, pero ustedes (los periodistas) lo tienen en un sitio muy alto, entonces él habla y saca, y entonces uno es el que queda mal, uno es el dirigente malo y el otro es el pobrecito, entonces es complicado”.

Sobre a qué se refiere con que el cubano no se comporta bien con el club, Vargas aseguró que en más de una ocasión el delantero ha tratado de imponerse sobre los técnicos.

“Él trata o ha tratado de imponerse sobre los técnicos y eso es muy delicado.

“Hay cosas que él cree que puede hacer en el club y no debe de hacerlas, se le indica pero él comportándose de la misma manera y bueno, ahí seguiremos con él porque, como le digo, él va a seguir en el club”, concluyó.

Vargas dejó claro que la continuidad de Marcel con el Cartaginés es meramente por el contrato y aseguró que su permanencia perjudica al club.