¡Marea sigue movida! Puntarenas FC anuncia cambios en su dirigencia

Silvia Bolaños representará al Puntarenas ante la Unafut. Prensa PFC.

El Puntarenas FC anunció cambios en su dirigencia y designaron a Silvia Bolaños como su representante ante la Unafut.

Bolaños se presentó ante la comunidad naranja con un mensaje que les compartiremos a continuación: “Hola porteños, mi nombre es Silvia Bolaños, una mujer de sangre porteña.

“Aún recuerdo con cariño la infancia que viví en medio de mejengas en la calle, patinar en las playitas con mis primas, disfrutar del mar, recibir clases de tejido de doña Toyita en barrio El Carmen, bajar almendras maduras en los palos, comí pasteles, frito, la resbaladera de mi tío, corrí por el estero y viví los años más bonitos de infancia, de esos que solo tienes bellos recuerdos.

Puntarenas explotó: Henry Duarte está como agua pa’ chocolate por bronca

“De aquí son mis padres, mis tíos, mis primos, mi abuelo fue el microbiólogo del pueblo, mi abuela fue maestra de profesión y le dio clases a muchos de ustedes en la escuela del barrio El Carmen, mi abuela materna fue la mujer más valiente y emprendedora que conozco y aquí nació y murió mi hermana.

“¿Que si tengo razones para honrar y luchar por Puntarenas? Claro que sí y de sobra...

“Por eso me siento honrada con la designación que hoy me hace su dirigencia. Sé que los retos no son fáciles, pero también sé y conozco la sangre porteña que corre por mis venas y estoy segura de que con mucho pundonor sacaremos la tarea adelante.

“Doy gracias a la dirigencia del Puntarenas FC por la confianza depositada en mí, a la afición mis mayores respetos y compromisos, prometo representarlos con altitud y sus colores en la sangre y el corazón”.