María Luisa Ávila se defiende y dice que ella no tumbó fichaje de Marcel Hernández con Saprissa

La doctora María Luisa Ávila se defendió de los ataques que ha recibido en redes sociales de aficionados morados luego de que Marcel Hernández, delantero de Cartaginés, dijera que su llegada al Saprissa en el 2020 se truncó por ella.

El cubano volvió a encender una chispa que parecía se había apagado, pero que agarró calor de nuevo este viernes en el programa A Fondo Con, de FUTV, ya que reveló detalles desconocidos de un supuesto y fallido fichaje con el Monstruo.

En una entrevista que brindó al periodista Gabriel Vargas, el isleño reconoció que meses antes de que firmara con Alajuelense, ya había llegado a un arreglo con Saprissa y que todo estaba listo, pero que el caso que había en su contra por supuestos abusos contra una menor de edad --de los que ya fue absuelto--, lo tiró todo abajo.

Hernández señaló a la doctora Ávila como una de las responsables de que el Sapri le cerrara las puertas.

“No voy a decir mentiras, porque no me gusta. Me he caracterizado por decir las cosas de frente. ¿Qué pudo haber faltado para que llegara a Saprissa? Y lo digo con toda la honestidad, nada.

“El trato con Saprissa se echó atrás por una señora que salió en Twitter, no sé cómo se llama, algo Ávila, ella me condenó antes de tiempo. Que no se ponía más la morada si llegaba yo, algo así decía el tuit. Yo ya había firmado el contrato con el Saprissa”, dijo el cubano.

Vargas le cuestionó a Marcel de cómo un contrato firmado se cae así no más.

“Es que estaba latente esa posibilidad por el hecho de la parte judicial, lo mismo pasó con la Liga, solo que sí tengo que reconocer acá en ese aspecto Agustín (Lleida) se comportó a la altura.

“Cuando suceden esas cosas (que Saprissa aparentemente se acercó para ficharlo) me tomaron a mí con mucha molestia adentro del Cartaginés, cosas que pasaron dentro del equipo que me molestaron mucho y me llevó a mí a tener que tomar la decisión de irme”, comentó el isleño

La doctora responde

Diversas mujeres entre ellas, la doctora María Luis Ávila fueron homenajeadas este domingo. Foto: Prensa Saprissa

El 27 de julio del 2020, cuando ya sonaba el runrún del posible fichaje de Marcel con el Monstruo, La Teja entrevistó a la doctora sobre el tema porque es bien morada y lo único que hizo fue dar una opinión que compartían muchos saprissistas.

“El juicio contra don Marcel aún no se lleva a cabo, ojalá se realice pronto y limpie su nombre, pero hasta que eso no ocurra la contratación de él en un equipo como Saprissa, que tiene tradición de valores, enfocado en la familia y en el fútbol femenino, no se vería bien, porque se le acusa de algo terriblemente serio como el tema de (presunto) abuso a una menor.

“Le voy a ser honesta, yo que soy tan aficionada soy la primera en protestar, no me volvería a poner una camiseta de Saprissa hasta que eso no se aclare, quitaría mi foto de perfil donde salgo con una mascarilla de Saprissa y no manifestaría ningún tipo de apoyo ni ninguna cosa”, nos dijo la doctora en aquel entonces.

Casualmente, este sábado Ávila compartió un extracto de esa entrevista que nos dio hace dos años para responderle a los morados que la empezaron a atacar en redes luego de la declaración de Marcel.

Además, mandó a los aficionados a consultarle el verdadero encargado de la negociación, el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, que básicamente desmintió lo que dijo el cubano en una respuesta que le dio al periódico La Nación.

“Las decisiones de la institución no se toman sustentadas en comentarios de terceros”, le dijo el Moradito a La Nación y remató diciendo que no se referiría más al tema porque él no hablaba de opiniones de jugadores de otros equipos.

Volviendo al tema de María Luisa, esta fue una de las respuestas que le dio a un seguidor.

“Me achacan TODA la responsabilidad de la no contratación como sin hubiese hablado con S (Saprissa) para que no lo contratara. ¿Por qué no le preguntan al presi morado (etiqueta a Juan Carlos Rojas)? Como usted dice, yo no le aporto nada al equipo, así que cero poder. Tampoco es el supercrack (Marcel) con la LDA no dio la talla”, le respondió a uno de los aficionados que la cuestionó en Twitter.

Al final la historia no pasó de lo dicho por Marcel y una versión que sigue generando mucha polémica.