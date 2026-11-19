El capitán del Saprissa, Mariano Torres, es noticia en Argentina en el medio TyC Sports, el cual hizo una nota acerca del morado.

Carrera de Mariano fue destacada por medio argentino. (Jonathan Jimenez Flores/jonathan Jimenez)

El prestigioso medio sacó una nota acerca de la historia del jugador, quien estuvo en las inferiores de Boca y compartió con el histórico Juan Román Riquelme.

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TyC Sports mencionó que Mariano solo disputó amistosos con los xeneizes para luego hacer carrera lejos de Boca.

Tyc Sports destacó la carrera del capitán del Saprissa. (TyC Sports/TyC Sports)

El medio argentino destacó su llegada al Monstruo como el gran cambio de su carrera en 2016 y resaltó sus múltiples trofeos con los saprissistas y sus registros con la institución.