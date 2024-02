Mario García, técnico del Cartaginés, volvió a disparar fuego pero ahora a otra “víctima”

Mario García reconoce que deberá trabajar mucho por mejorar al Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Mario García, técnico del Club Sport Cartaginés, volvió a disparar fuego en una conferencia de prensa, esta vez luego de perder 1-0 contra el Municipal Liberia este domingo en el Fello Meza.

El mexicano dio mucho de qué hablar en su última rueda de prensa, en la que tiró varios dardos a sus jugadores tras la derrota 3-1 contra Herediano en su casa, aunque días después salió a retractarse.

Esta vez no la emprendió contra nadie de su equipo, sino contra el estilo de juego que implementó el técnico liberiano Minor Díaz.

“La realidad es que jugamos bien, pero jugar bien es ganar y debemos entender que el rival aprovechó una y no te va a perdonar. Es lo que le digo a los muchachos, otro cachetadón y duele, pero si abandonamos la forma nunca vamos a avanzar, cambiar ante rivales tan difíciles como el de hoy es menos sencillo, tengo fe en esa forma, no estoy inventando y quizás con los cambios me lo inventé, porque no he tenido tiempo de entrenar y te desajusta un poco.

“¿Qué es más fácil? Hacer lo que intentamos o tirarla larga, que se equivoque la defensa rival en una clara falta, que haga un desbalanceado rechace y que caiga el gol. Creo que siempre será difícil que el portero juegue al central, luego al lateral y después al extremo, eso es complicado que lo otro, que eso no me lo sé ni me gusta, soy de tener más la pelota, pongo a los muchachos en esa intención y ahí es donde me disculpo con ellos”, comentó.

Posteriormente dijo que entiende que esos estilos de juego den resultados, pero asegura que él no puede jugar así nunca y que si quieren mejorar, hay que erradicar esas formas de meterse atrás y mandar pelotazos arriba.

Dejó claro que para llegar a la gloria deberá sufrir un poco, siempre y cuando manteniendo su estilo de juego.

“Sé que la grandeza se puede encontrar por ese lado y cuesta lograrla, no es gratis, tengo fe que tengo una buena base para trascender a ese lado y no quedarme en hablador, con estos equipos queda más evidenciado que necesitamos trabajar más para competir”, apuntó.