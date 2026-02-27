Mauricio Montero avala el VAR, pero dispara contra los árbitros

El popular Mauricio Montero se manifestó por las polémicas recientes con el VAR y los árbitros de este país, especialmente por lo acontecido en el clásico entre Saprissa y Alajuelense.

“El problema no es el VAR, es quien lo maneja, ese es el problema. El VAR sirve; el VAR como VAR, como herramienta para el fútbol, es muy bueno, pero quién lo maneja y qué decisiones toman los que lo manejan”, dijo en TD Más el Chunche.

Mauricio Montero fue muy crítico con los árbitros pero apoya al VAR como herramienta (JOHN DURAN)

“Y no solo el clásico; ahora, en muchos partidos, ha sido un desastre, pero la gente que lo utiliza, no el VAR como VAR”, aseguró Montero.

El clásico acabó con victoria saprissista 2-1, pero repleto de diversas polémicas arbitrales pese a la herramienta tecnológica.