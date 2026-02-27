Mauricio Montero avala el VAR, pero dispara contra los árbitros

El popular Mauricio Montero se manifestó por las polémicas recientes con el VAR y los árbitros de este país, especialmente por lo acontecido en el clásico entre Saprissa y Alajuelense.
“El problema no es el VAR, es quien lo maneja, ese es el problema. El VAR sirve; el VAR como VAR, como herramienta para el fútbol, es muy bueno, pero quién lo maneja y qué decisiones toman los que lo manejan”, dijo en TD Más el Chunche.
“Y no solo el clásico; ahora, en muchos partidos, ha sido un desastre, pero la gente que lo utiliza, no el VAR como VAR”, aseguró Montero.
El clásico acabó con victoria saprissista 2-1, pero repleto de diversas polémicas arbitrales pese a la herramienta tecnológica.