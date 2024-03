Mauricio Montero habla del mal momento de Alajuelense: “La Liga está en una condición delicada”

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y entrenador de Palmares, Mauricio Montero, conversó con La Teja y habló sobre sus sentimientos por el mal momento que pasa el equipo manudo.

Este miércoles, la Liga perdió goleada 4 a 0 ante el New England Revolution, en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y tiene la serie cuesta arriba.

El juego de vuelta será en el Morera Soto el jueves 14 de marzo. Pero además de la paliza, algo muy triste para los manudos fue la imagen que dejó el equipo.

Mauricio Montero dice que a Alajuelense le cuesta el funcionamiento. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense es tercero en el torneo local, pero tampoco ha convencido a los aficionados y el técnico Andrés Carevic es cada vez más cuestionado.

“Lo que pasa adentro uno no lo sabe, pero se ve lo que se hace en el terreno de juego, el equipo no funciona, le cuesta en Alajuela. Está en zona de clasificación, que es importante, pero en ciertos momentos o partidos que no tiene que suceder, el equipo no funciona y viene el problema”, comentó el Chunche a La Teja.

Montero cree que, pese a la mala imagen y la tensión que existe entre el entrenador Andrés Carevic y la afición, no es momento de cambiar de técnico.

Mauricio Montero dice que ya es hora que le den pelota a los jugadores del CAR. (Rafael Pacheco Granados)

“La Liga está en una condición delicada, pero en este momento no es conveniente quitar al entrenador porque no hay tiempo, cualquiera que vaya, que venga de afuera, no puede cambiar la manera de jugar y cada entrenador tiene sus formas. Además, la junta directiva siempre dice que lo respalda”, explicó.

También dio a conocer una de las recomendaciones que los exjugadores dieron en la reunión que sostuvieron con personeros del club, en el restaurante de Pablo Gabas, el pasado miércoles 28 de febrero.

“Les dijimos que el CAR es para sacar jugadores, para ponerlos a jugar. Tenemos el talento, entrenan en la mañana, luego van al colegio y en la tarde que trabajen de forma individual para que mejoren el talento. Por ejemplo, un chiquillo de 13 o 14 años no se va a cansar porque tire cinco o diez centros en la tarde.

“Y que agarren a un exjugador que haya sido defensa, uno volante, otro delantero, para que los trabaje en eso y les transmita la sangre liguista”, comentó.

Lo cierto del caso es que Alajuelense dejó una mala imagen y sus aficionados cada vez están más decepcionados.