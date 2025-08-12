Deportes

Melania Villalta puso nervioso a jugador de Saprissa y su reacción dio de qué hablar

Melania Villalta entrevistó a jugador de Saprissa que no pudo disimular su nerviosismo

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Melania Villalta se recordó algo así misma en la celebración de sus 23 años
Melania Villalta puso nervioso a jugador de Saprissa y su reacción dio de qué hablar. (Instagram/Instagram)

Una entrevista de Melania Villalta a Warren Madrigal durante la Seven Pro League, donde andaba de invitado, está dando de qué hablar.

En un video compartido por el creador de contenido Andrey Hernández en TikTok, se observa al futbolista algo nervioso y respondiendo las preguntas, mientras sus amigos lo molestan de fondo.

Warren evita mirar a Melania a los ojos y desvía la mirada, mientras ella se mantiene concentrada en la entrevista.

“Cuando tus compas te ven hablando con tu crush”, escribió con humor el creador de contenido junto al clip.

Al terminar, Warren se une a sus amigos y se ríe, dejando claro que todo fue parte de un instante espontáneo.

El delantero, quien estaba de préstamo con el Valencia Mestalla en España, sufrió una fractura de peroné jugando con la Selección de Costa Rica. Por ahora, durante su recuperación, estará con Saprissa mientras se define su futuro.

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

