México promete una inauguración del Mundial “en paz” en medio de protestas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que su gobierno garantizará que la inauguración del Mundial se realice “en paz” en medio de protestas de maestros en la capital.

Un grupo disidente del sindicato de educación, exige aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones. En paro desde la semana pasada, ha realizado bloqueos de calles y derribó incluso estatuas alusivas a jugadores del torneo de fútbol.

Los protestantes derribaron esculturas que representan a los jugadores del torneo. (GERARDO VIEYRA/NurPhoto via AFP)

México recibe a Sudáfrica en la inauguración del Mundial, el jueves en el estadio Azteca.

Los alrededores de la plaza central del Zócalo, donde estará el ‘fan fest’, se encuentran bloqueados, según Sheinbaum para “no caer en provocaciones” de reprimir las movilizaciones con la policía.

LEA MÁS: ¡Saprissa ya sabe cuánto el toca! FIFA anuncia el monto que pagará a los clubes que cedan jugadores para el Mundial

“Vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Los maestros preparan movilizaciones frente a medios de comunicación este lunes en Ciudad de México.

Además, familiares de personas desaparecidas también planean movilizarse en los alrededores del Azteca el día del inicio del torneo, que también organizan Estados Unidos y Canadá.

LEA MÁS: Bruja sorprende con sus pronósticos para el Mundial 2026 y señala a los principales candidatos al título

El gremio ha dicho que rechazaba el planteamiento gubernamental, mientras la secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, llamó a los huelguistas a levantar los bloqueos y regresar a las aulas.

“Es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad”, dijo la funcionaria.