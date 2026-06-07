Bruja sorprende con sus pronósticos para el Mundial 2026 y señala a los principales candidatos al título

El Mundial está a la vuelta de la esquina y es por esto que en La Teja nos dimos a la tarea de buscar a la famosa bruja Mithzi Bonilla, mejor conocida como Mithzi Tarot, para que nos diera sus predicciones de cómo le irá a las selecciones llamadas a ganar el torneo más importante del mundo.

La reconocida bruja fue tirando las cartas del tarot ante la consulta de este medio por las ocho selecciones que en principio son las más fuertes para poder llevarse el cetro de monarca mundial.

Mitzhi habló sobre las opciones de las favoritas para ganar este Mundial. (Esteban Bermudez/ebermudez)

¿Argentina por el bicampeonato?

“Argentina llega para ganar, ellos quieren y dicen que van a ganar, eso está en el corazón del equipo, hay un muy buen presagio para Argentina, podría ser un posible ganador, por las energías que se siente hoy, sí”.

“Messi puede retirarse como los grandes porque el equipo va a ir a darlo todo; en el corazón de ellos como equipo está la certeza de que van a ganar”, afirmó.

España es otra favorita, pero esto dice la Bruja

“Quisiera ver más positivas las energías de España, pero en este momento no están tan fuertes como quisiéramos; es un equipo que muchos esperan que gane. Siento que lo que los va a detener un poco es el rendimiento y la falta de ganas o comunicación, hay algo en España que no lo veo que va a llegar lejos”, aseguró.

Portugal busca su primera estrella; sin embargo, Mithzi reveló lo siguiente

“Sabemos que Cristiano Ronaldo lo va a ir a dar todo; sin embargo, sí siento que Portugal pueda llegar lejos, pero no siento que tenga tantas posibilidades de poder llevarse la copa”.

“Hay una energía ahí que habla de que Cristiano Ronaldo es fuerte y lo dará todo junto a su equipo, pero como que no, les falta un poquito para seguir avanzando, pero ojalá haya algún cambio en esas energías, pero los siento rezagados”, relató.

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Francia busca su revancha tras perder la última final en Catar 2022

“Lo que esperamos de Francia es un equipo fuerte, un equipo que realmente va a ir a dar la casta y podría también llegar muy lejos y por qué no tocar la copa; es de los más fuertes, yo veo buen fútbol, van a ir a darlo todo, veo unas grandes ganas de poder ganar, podrían alcanzar la copa, claro que sí”, mencionó Mithzi.

Brasil no gana un Mundial desde el 2002 y esto fue lo que dijo para este 2026

“Las cartas no hablan de un buen presagio para Brasil, de hecho hablan de discusiones previas, me imagino que por presión o estrés, también de bloqueos energéticos; siento que Brasil viene en una mala racha. No soy futbolera, no sé qué está pasando con Brasil, pero están cargando una racha”.

“Brasil es un país donde se practica muchísima la magia, entonces deberían hacerse un estudio con alguien que practique con algo de energías, porque siento que Brasil ocupa limpias como equipo, pero por este momento los veo atrás”, acotó.

La bruja ve a Argentina, Francia, Alemania y Holanda como las selecciones con más opciones actualmente (Esteban Bermudez/ebermudez)

Alemania viene de dos Mundiales sin pasar de fase de grupos y esto fue lo que dijo para el 2026

“Alemania es un país que va a ir a luchar, son fuertes, constantes y también podrían estar llegando a alzar la copa”, agregó.

Inglaterra siempre es una eterna promesa, pero lleva mucho sin poder alzar el cetro

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“A nivel de entrenador veo demasiada fuerza, y está muy seguro de lo que quiere hacer con Inglaterra, pero el equipo no lo siento para que llegue a las finales; no sé cuál es el fallo entre entrenador y equipo, no siento que vaya a llegar tan largo, veo como un desacuerdo con el entrenador, no están energéticamente sintiéndose bien con ciertas situaciones y esto los puede perjudicar; hay cosas que no me gustan”, sentenció.

Holanda fue pronosticada como ganadora recientemente y esto fue lo que dijo Mithzi

“Hay algo muy curioso: se les ve un triunfo, entonces no está tan mal lo que dice este estudio; se les ve que están esperando un triunfo, eso nos dice el tarot, eso sale en el corte energético de ahora y con las cartas, cuidado, porque nos podrían sorprender”, concluyó la famosa bruja nacional.