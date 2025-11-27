Deportes

“Mientras haya vida, vamos a luchar”: La advertencia de Marcel Hernández antes del juego contra San Carlos

El goleador de Herediano, Marcel Hernández, analizó el crucial partido contra San Carlos, asegurando que mientras haya “chance y posibilidades reales”, seguirán luchando hasta el final

Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano tiene un camino complicado en el cierre de la fase regular y una de sus pruebas de fuego será el juego contra San Carlos.

El bicampeón nacional recibirá al equipo de Wálter Centeno este sábado, a las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado. El goleador florense, Marcel Hernández, hizo un análisis de la importancia del crucial partido.

En este momento, el cubano lidera el goleo de los rojiamarillos con seis anotaciones y los florenses están en el sexto lugar de la tabla, con 20 puntos. Luego del juego contra San Carlos, Heredia enfrentará a Pérez Zeledón.

20 puntos tiene Herediano.

Marcel Hernández reconoce lo complejo que será el juego ante San Carlos, en busca de la clasificación. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El análisis de Marcel Hernández

Marcel es claro en lo complicado que será el partido del fin de semana:

“Ahora más que todo tenemos que enfocarnos muchísimo en nosotros, pues va a venir un gran rival como San Carlos. En este momento tenemos que concentrarnos en ganar el partido, siempre respetando al rival, pero entendiendo que todavía hay chance, hay posibilidades reales y para nosotros, mientras haya vida, vamos a seguir luchando hasta el final”, comentó.

El delantero caribeño confía en el apoyo de la afición, que cree es fundamental para seguir luchando por la clasificación.

“Para nadie es un secreto que la afición es importante, y esperamos que ese jugador número 12 cumpla un rol vital, porque así como nos apoyaron en el bicampeonato, confiamos en que nos sigan apoyando en los dos partidos que nos restan”, aseguró.

