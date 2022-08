Miguel Ajú tiene claro cuál es su rol en Alajuelense (Video)

Miguel Ajú tiene claro que cada oportunidad debe aprovecharla al máximo. (Albert Marín)

Miguel Ajú tenía casi un mes sin jugar en Alajuelense y este jueves, ante el Alianza de Panamá, volvió a tener la oportunidad en el duelo de vuelta de los octavos de final por Liga Concacaf.

El meta tuvo un buen rendimiento en el empate a uno ante los canaleros, incluso le sacó un par de opciones de mucho peligro a los verdiblancos.

Más allá de todo eso, Miguel tiene claro cuál es su rol actual en el equipo y luego de la mejenga habló desde la posición de suplente, a pesar de que inició el campeonato nacional como titular.

Miguel Ajú tiene en la mira un sueño más grande que la titularidad con Alajuelense

“Contento por jugar de nuevo, tuvimos ritmo de juego los que no veníamos haciéndolo. Yo trabajo para esto, para aprovechar cada oportunidad, seguir creciendo y mejorando.

“Sé que no tengo regularidad en el torneo local, pero eso no significa que baje los brazos, ni que no quiera cumplir mis sueños o mis metas, estoy con la perseverancia y la resiliencia en alto para demostrar que sí puedo y que estoy para más”, dijo en declaraciones brindadas por el club.

El último partido de Ajú fue el 31 de julio, cuando Alajuelense cayó 3-0 ante el Herediano, luego de eso Leonel Moreira tomó la titularidad en el campeonato hasta este jueves, ya que no viajó a Panamá.

Fabián Coito, técnico manudo, afirmó en días pasados que Leo está jugando por decisión suya y porque confía en su experiencia, mientras que a Miguel le tocará esperar un poco por su oportunidad.