Miguel Ajú tiene en la mira un sueño más grande que la titularidad con Alajuelense

Miguel Ajú ha ido convenciendo a la afición de Alajuelense con sus condiciones. (Albert Marín)

El sueño de estar en Catar 2022 con la selección de Costa Rica es un ilusión que muchos futbolistas ticos tienen y el arquero de Alajuelense, Miguel Ajú, no se baja de ese tren.

En el cierre del Clausura 2022 y proyectándose como el titular en el inicio del Apertura 2022, el meta ha demostrado tener calidad y que a sus 22 años apunta a cualquier reto, así suene bien grande.

Consultado sobre si piensa en el mundial, fue enfático que cualquier jugador con sangre tiene metas.

“Creo que cualquier jugador en Costa Rica o a nivel mundial que no tenga el sueño de ir a un mundial, pues no sé en qué está, yo claramente lo tengo, sueño con eso, tengo que trabajar para eso.

“Hoy en día la selección tiene grandes porteros, veo y aprendo de ellos y al que le toque estar en la última lista se le acuerpará, pues es apoyo al país”, comentó.

Este miércoles Luis Fernando Suárez, seleccionador nacional, estaba en el estadio Saprissa viendo el partido entre Alajuelense y Santos, echando un ojito, momentos que hay que aprovechar para lucirse.

Ajú cuenta con muy buen ambiente entre la afición manuda y en general, le ven buena proyección, pero por eso, tampoco es que se agrande.

“Yo le agradezco a cada persona que me apoya, mi mente está enfocada en la Liga, en crecer, en seguir mejorando, tengo 22 años, una carrera y una vida por delante, sé que el fútbol no es para siempre. No hago caso a comentarios buenos o malos, pero sí soy agradecido con quienes me apoyan”, agregó.

