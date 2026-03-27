¡Milagro en Monterrey! Bolivia remonta a Surinam y queda a un solo paso del Mundial 2026

El sueño de Bolivia de asistir a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 se mantiene vivo luego de una remontada sobre Surinam de 2-1 en la que, durante el encuentro, el anhelo de regresar a un Mundial parecía que se le escapaba a los de Sudamérica.

Surinam fue el que tuvo un mejor primer tiempo, con Joel Piroe al 28, quien dejó ir el primero en una jugada en la que disparó solo frente al arco. A los 35, una tapada increíble del portero Guillermo Viscarra con la cara ante un tiro bajo el arco prácticamente por parte de Myenty Abena, frustró el grito de gol boliviano.

Bolivia sueña con el Mundial tras vencer 2-1 a Surinam (Prensa Federación Boliviana de Fútbol/Prensa Federación Boliviana de Fútbol)

En el complemento, Bolivia mejoró, pero fue Surinam el que abrió la cuenta a los 47 por intermedio de Lian van Gelderen, por lo que el sueño parecía que se esfumaba.

Los bolivianos lograron volver a la vida en el duelo disputado en Monterrey cuando Moisés Paniagua, a los 72, logró emparejar las cifras tras un remate desde fuera del área.

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A los 79, por medio de un penal, el joven del Santos de Brasil, Miguel Terceros, puso la remontada a favor de Bolivia, con la que el sueño de la Copa del Mundo está más vivo que nunca.

Por más que lo intentó, el equipo de la Concacaf no pudo emparejar las cifras para alargar el encuentro a tiempo extra, por lo que el 2-1 le otorgó el pase a Bolivia al partido crucial para definir si van o no al Mundial 2026.

Los sudamericanos se jugarán ese pase a la Copa del Mundo el próximo martes cuando, a un partido de vida o muerte, jueguen ante Irak.