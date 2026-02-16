¡Mourinho vs el Madrid! Benfica amenaza con dejar al Rey de Europa sin octavos

Tras no haber podido lograr el pase directo a los octavos de final, varios aspirantes al título europeo, entre ellos el actual campeón PSG y el Real Madrid, disputan sus partidos de ida de la eliminatoria de repechaje, contra Mónaco y Benfica, respectivamente.

Para el campeón francés, este camino tiene un aire de “déjà vu”, luego de que la temporada pasada ya tuviese que pasar por este play off antes de proclamarse por primera vez campeón continental.

Y como hace un año, su primer rival en cruces será otro representante de la Ligue 1, Mónaco, antes de enfrentarse, en caso de clasificación, a uno de los grandes de Europa, Barcelona o Chelsea.

El juego entre Real Madrid y Benfica, por el repechaje de la Champions League será a las 2 p.m. Foto: AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

“No veo a nadie más favorito”

“Vamos a tomar el camino más largo, pero no veo a nadie que sea más favorito que nosotros”, dijo convencido el entrenador Luis Enrique al término de la última jornada de la liguilla.

Por la dificultad de los partidos que tuvo que afrontar el PSG en esta fase, Luis Enrique cree que su equipo es el “mejor preparado para las rondas de eliminación directa”.

Pero a diferencia de hace un año, cuando el PSG ya tenía el título de la Ligue 1 en el bolsillo, esta temporada tiene la competencia del Lens, líder del campeonato con un punto de ventaja.

También el Real Madrid conoce lo que es esta eliminatoria previa a los octavos de final y, si el año pasado eliminó al Manchester City de Pep Guardiola, en esta ocasión tendrá enfrente a otro viejo conocido, José Mourinho, con el Benfica.

Estos son los juegos que habrá este martes:

Programa de los partidos de ida del play-off de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones:

Galatasaray vs. Juventus a las 11:45 a.m. y los partidos Benfica vs. Real Madrid; Borussia Dortmund vs. Atalanta y Mónaco vs. PSG a las 2 p.m.