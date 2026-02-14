A ritmo de penales el Madrid llena de goles a la Real Sociedad

El Real Madrid dormirá líder al menos por dos noches tras golear a la Real Sociedad 4-1, ya que el Barcelona juega hasta el lunes ante el Girona, algo que los de Arbeloa aprovecharon para meter presión por la cima.

Rápido, en apenas cinco minutos, un gran centro de Trent Alexander Arnold para que la sensación de la cantera, Gonzalo García, rozara la esférica y abriera la lata con el 1-0.

Vinicius marcó doblete de penales para el Real Madrid (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Luego de esta primera anotación se vino el concierto de penales, siendo el primero para la visita, que por intermedio de Mikel Oyarzabal fue el artífice del 1-1 en 21 minutos.

La alegría de la Sociedad no pasó de cuatro minutos, porque se vino otro penal, pero ahora a favor de los blancos, y sería Vinicius el encargado de transformarlo para recuperar la ventaja.

Federico Valverde, a los 31, pondría el 3-1 y con ello colocó a los de Álvaro Arbeloa con más comodidad para así empezar a pensar en la serie de Champions League de mitad de semana ante el Benfica, por los 16avos de final.

Para la etapa de complemento, una acción un tanto dudosa, pero en la que el VAR no intervino, Vinicius tendría la oportunidad, de nuevo de penal, para colocar el 4-1 y darle números de goleada al cotejo, y el de Brasil no iba a desaprovechar, pese a que en las repeticiones no quedaba tan manifiesto que la jugada diera para falta dentro del área.

Pasaron los minutos y los merengues se adueñaron del encuentro y de los tres puntos. Ahora el equipo de la capital aventaja en dos unidades a los pupilos de Hansi Flick, que, a diferencia del Madrid, no juegan Champions en esta fase, ya que están clasificados de manera directa a octavos de final, luego de conseguir quedar dentro de los primeros ocho de la tabla general de la Copa de Europa.