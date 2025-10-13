Muere el fisicoulturista Arinder Singh Ghuman mientras se trataba una lesión en el hombro

Arinder Singh Ghuman falleció de manera repentina a los 42 años. (Marca/Captura)

El mundo del fisicoculturismo y del cine indio está de luto tras la muerte del reconocido actor y deportista Arinder Singh Ghuman, quien falleció de manera repentina a los 42 años.

De acuerdo con medios internacionales, el lamentable suceso ocurrió el pasado 9 de octubre, aunque la noticia se dio a conocer hasta este lunes, por la prensa internacional.

Según la información compartida por el hospital donde él se encontraba, el fisicoculturista estaba recibiendo tratamiento por una lesión en el hombro.

Sin embargo, durante el procedimiento, sufrió una arritmia cardíaca mientras se encontraba bajo anestesia general, lo que provocó su inesperado fallecimiento.

Ghuman era reconocido en la India y a nivel internacional por ser el fisicoculturista vegetariano más grande del país, lo que lo convirtió en una figura única dentro de este deporte.

Su impresionante físico y su compromiso con un estilo de vida lo llevaron a inspirar a miles de jóvenes que soñaban con alcanzar una condición similar.

Además de su carrera deportiva, Singh también incursionó en la actuación, destacando en producciones como la película “Kabaddi Once Again”.

Su legado en el mundo del fisicoculturismo, así como su ejemplo de constancia y disciplina, permanecerán vivos entre quienes lo admiraron dentro y fuera del gimnasio.