¿Qué significa despertarse varias veces durante la noche según la psicología?

Despertarse varias veces durante la noche no solo interrumpe el descanso, sino que puede ser una señal de que algo no anda bien en la mente o el cuerpo. De acuerdo con especialistas de la Clínica Mayo, esta condición se conoce como insomnio de mantenimiento y suele empeorar en momentos de estrés o ansiedad.

Aunque los despertares esporádicos son normales, cuando ocurren con frecuencia y dificultan volver a dormir, los psicólogos advierten que puede tratarse de un síntoma de problemas emocionales o psicológicos que requieren atención profesional.

Las causas más comunes

El estrés, los pensamientos negativos, la preocupación constante y el uso excesivo de redes sociales antes de acostarse son algunos de los factores más comunes detrás de este trastorno. Las pantallas de los celulares, tabletas y televisores emiten luz azul, que reduce la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño, provocando que el cuerpo tarde más en relajarse.

La Fundación Americana del Sueño explica que la calidad del descanso se evalúa con base en cuatro factores: duración, regularidad, continuidad y satisfacción. Dormir mal una noche no es grave, pero hacerlo de forma continua puede tener efectos serios.

Consecuencias en la mente y el cuerpo

La falta de descanso reparador afecta tanto el cuerpo como la mente. Los especialistas indican que las personas que no duermen bien presentan irritabilidad, cansancio, falta de concentración y hasta confusión mental.

A largo plazo, el insomnio puede aumentar el riesgo de padecer ansiedad, depresión, obesidad, enfermedades cardíacas y trastornos metabólicos.

Un estudio publicado en la revista Health Data Science analizó los patrones de sueño de más de 88.000 adultos del Biobanco Británico y descubrió que la falta de descanso podría estar relacionada con hasta 172 enfermedades distintas. Esta investigación subraya la importancia de mantener un sueño profundo y constante para cuidar la salud física y mental.

El impacto de las redes sociales antes de dormir

Los expertos señalan que el uso de redes sociales justo antes de acostarse aumenta la actividad cerebral y retrasa la sensación de sueño. Revisar mensajes, notificaciones o videos puede mantener al cerebro en un estado de alerta, impidiendo la desconexión necesaria para descansar.

Incluso, algunos psicólogos advierten que este hábito genera dependencia digital, que a su vez provoca ansiedad y pensamientos acelerados al momento de intentar dormir.

¿Cuándo pedir ayuda profesional?

Si los despertares nocturnos se repiten varias veces a la semana y afectan el rendimiento diario, los expertos recomiendan buscar ayuda médica o psicológica. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, reducción del tiempo frente a pantallas y la adopción de rutinas de higiene del sueño como acostarse a la misma hora o evitar comidas pesadas antes de dormir.

