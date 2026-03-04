Deportes

Muere el futbolista Tomás Bustamante a los 19 años tras recibir impactos de bala

La muerte de Tomás Bustamante Carriel genera conmoción en Chile en medio de un nuevo episodio de violencia

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El fútbol chileno está de luto tras confirmarse la muerte de Tomás Bustamante Carriel, futbolista de 19 años que militó en Ñublense y en Brujas de Salamanca.

Según los reportes de la prensa internacional, el joven fue trasladado con impactos de bala a un centro médico, donde falleció la noche del martes 3 de marzo.

“Con profundo dolor, como club, hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de Tomás Bustamante Carriel (Q.EP.D.), quien defendiera a Brujas de Salamanca durante el 2025.

Instagram Brujas Salamanca
El jugador fue llevado al centro médico por varias personas. (Brujas Salamanca/Instagram)

“A través de estas líneas queremos entregar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de nuestro querido “Tomy”, haciéndonos parte del gran dolor que su partida deja. ¡Te enviamos un abrazo al cielo, Tomás. Siempre te recordaremos!“, escribió el club Brujas al enterarse de la noticia.

Caso bajo investigación

Según reportes, el joven presentaba dos impactos de bala y fue dejado en el hospital por cinco personas que posteriormente se retiraron del lugar. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

El fallecimiento ocurre solo días después del episodio violento en la antesala del clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, que dejó una persona fallecida y otra herida.

Tomás BustamanteJugador de fútbolChile
