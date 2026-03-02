Deportes

Tiroteo en el clásico Colo Colo vs. Universidad de Chile deja un muerto

La previa del clásico chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile terminó en tragedia

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Lo que iba a ser una fiesta del fútbol terminó de la peor manera, con una persona muerta y otra herida tras un tiroteo, esto en la previa del clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

LEA MÁS: Las primeras palabras de Fernando Batista como técnico de la Selección Nacional a su llegada a Costa Rica

Disparos en la antesala del clásico

Según reportes de la prensa internacional, con declaraciones de los testigos, hinchas de la Universidad de Chile efectuaron disparos contra una caravana de seguidores del equipo rival, lo que provocó la muerte de un hombre y que otro quedara gravemente herido.

LEA MÁS: Trump, visas y violencia: Los tres enemigos que tienen a la FIFA sudando frío para el Mundial del 2026

De momento hay dos personas detenidas hasta que finalice la investigación preliminar.

Foto creada con IA
Lo que debía ser una fiesta, terminó de la peor manera. (ChatGPT/IA)

Resultado del partido

A pesar del hecho violento, el partido se llevó a cabo y finalizó con un marcador de 1-0 a favor de Universidad de Chile, en un contexto que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en el fútbol.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
U de ChileColo ColoTiroteo
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.