Tiroteo en el clásico Colo Colo vs. Universidad de Chile deja un muerto

Lo que iba a ser una fiesta del fútbol terminó de la peor manera, con una persona muerta y otra herida tras un tiroteo, esto en la previa del clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Disparos en la antesala del clásico

Según reportes de la prensa internacional, con declaraciones de los testigos, hinchas de la Universidad de Chile efectuaron disparos contra una caravana de seguidores del equipo rival, lo que provocó la muerte de un hombre y que otro quedara gravemente herido.

De momento hay dos personas detenidas hasta que finalice la investigación preliminar.

Lo que debía ser una fiesta, terminó de la peor manera. (ChatGPT/IA)

Resultado del partido

A pesar del hecho violento, el partido se llevó a cabo y finalizó con un marcador de 1-0 a favor de Universidad de Chile, en un contexto que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en el fútbol.