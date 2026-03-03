Deportes

Muere el jugador Dominiq Ponder a los 23 años tras perder el control de su carro

El fallecimiento de Dominiq Ponder ha conmocionado al mundo del deporte

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El fútbol americano está de luto tras confirmarse la muerte de Dominiq Ponder, jugador de los Colorado Buffaloes, a los 23 años.

El anuncio fue realizado por la institución a través de un mensaje oficial que generó reacciones inmediatas en redes sociales.

“La familia de Colorado Football lamenta el fallecimiento de Dominiq Ponder. Honramos su vida, su espíritu, y la luz que trajo a Boulder. Para siempre un Búfalo”, escribió el conjunto.

Instagram Colorado Football (Colorado Football/Instagram)

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el joven conducía su vehículo cuando perdió el control en una curva. El automóvil impactó contra un poste eléctrico y terminó rodando por un terraplén.

Investigación en curso

Las autoridades declararon su fallecimiento en el lugar del hecho. Las investigaciones preliminares apuntan a un posible exceso de velocidad como causa del accidente de tránsito, aunque el caso continúa bajo análisis.

Compañeros, entrenadores y seguidores han expresado mensajes de despedida, recordando su talento y compromiso en la cancha.

