Muere expresidente de equipo que fue campeón nacional

El expresidente de Uruguay de Coronado, Enrique Curling Alvarado falleció

Por Eduardo Rodríguez

El expresidente de Uruguay de Coronado, Enrique Curling Alvarado, falleció.

“El Club Sport Uruguay de Coronado lamenta el sensible fallecimiento de Enrique Curling Alvarado, expresidente de la Asociación Deportiva Club Spor Uruguay de Coronado”, pusieron en su comunicado.

El equipo aurinegro, por medio de sus redes sociales, informó que este sábado se velaría al exmandatario del club en Moravia y que su funeral se llevará a cabo este domingo al mediodía tras una misa en la Iglesia católica de Coronado. En el cementerio del mismo cantón será la santa sepultura.

Las causas de la muerte del expresidente uruguayo de 84 años de edad no trascendieron.

Lazo negro
La institución lechera se encuentra actualmente en la Liga de Ascenso y fue campeón nacional del fútbol de Costa Rica en 1963 luego de imponerse a la Liga Deportiva Alajuelense en la disputa de dicho certamen nacional.

Desde La Teja nos unimos al dolor de la familia de Enrique Curling Alvarado, deseando que tengan mucha fortaleza en este momento tan complejo y, desde luego, a toda la institución del Club Spor Uruguay de Coronado tras la pérdida de una figura tan relevante en su momento para el equipo.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

