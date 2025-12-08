Deportes

Muere Michael Annett, estrella de NASCAR, a los 39 años: luto en el deporte mundial

El expiloto falleció a los 39 años y su muerte conmocionó a fanáticos y al mundo del automovilismo

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El mundo del deporte está de luto tras la muerte del expiloto estadounidense Michael Annett, quien falleció a los 39 años.

La noticia fue confirmada por el equipo JR Motorsports, escudería con la que compitió entre 2017 y 2021.

Una carrera marcada por triunfos

Annett debutó en las Xfinity Series en 2008 y rápidamente se posicionó como una de las grandes promesas del automovilismo.

Michael Annett
Michael Annett falleció a los 39 años y no se ha revelado la causa de su muerte. (People en Español/Captura)

Su habilidad al volante lo llevó a convertirse en el número uno de las series de NASCAR durante tres años consecutivos, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la competición.

Durante su paso por JRM logró uno de los momentos más importantes de su carrera: la recordada victoria en Daytona International Speedway en 2019, una W que quedó grabada en la memoria de los fanáticos.

Un retiro obligado

En 2021, Annett se retiró debido a una fractura causada por sobrecarga, una lesión que le obligó a poner fin a su trayectoria profesional.

Luto en el mundo del automovilismo

Su fallecimiento deja un profundo vacío entre seguidores, equipos y figuras del deporte, quienes lo recuerdan por su talento, su carisma y el impacto que tuvo en la NASCAR.

La comunidad del automovilismo despide a una estrella que dejó huella dentro y fuera de la pista.

