Muere portero Raúl Ramírez, de 19 años, tras fuerte golpe en la cabeza durante un partido en España

Raúl Ramírez tenía 19 años. foto: El diariomontanes (el pa/el país)

El portero Raúl Ramírez, de apenas 19 años, murió este lunes luego de sufrir un grave accidente en pleno partido con su equipo, el Club Deportivo Colindres, de Cantabria.

El trágico incidente ocurrió el sábado pasado, en un juego de la III División RFEF contra el CD Revilla. Alrededor del minuto 60, Ramírez se lanzó a por un balón dentro del área y terminó chocando violentamente con un rival. El impacto fue tan fuerte que el joven guardameta se desplomó de inmediato y quedó inconsciente sobre el césped.

La situación encendió las alarmas

Su propio entrenador, Rafa de Peña, con conocimientos en reanimación, corrió a socorrerlo y empezó las maniobras de RCP. También se unió una enfermera que estaba entre los espectadores. Minutos después, una ambulancia lo trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, pero en el camino sufrió nuevas paradas cardiacas que complicaron aún más su estado.

Raúl Ramírez, era portero del CD Colindres. foto: El País (el pa/el país)

Pese a los esfuerzos médicos en el hospital, Ramírez no logró recuperarse y este lunes se confirmó su fallecimiento así lo dio a conocer Infobae y varios medios internacionales.

La noticia golpeó fuerte no solo a sus compañeros y familiares, sino a toda la comunidad futbolística de Cantabria, España, que lo consideraba una de sus jóvenes promesas.

La Federación Cantábra de Fútbol expresó su dolor a través de su presidente, José Ángel Peláez, quien envió un mensaje de apoyo a la familia:

“Toda la Federación tiene el corazón en un puño. Mandamos un abrazo enorme a sus padres, hermana, familia y su novia. Dale duro, Raúl. Podrás con esto”. Lamentablemente, horas después se confirmó la peor noticia.

El CD Colindres también se manifestó en redes sociales con palabras de aliento mientras el joven aún estaba hospitalizado, y este lunes ratificó el luto que embarga al club. Incluso su exequipo, el Atlético Perines, se sumó a las muestras de pesar.

Hoy, todo el fútbol cántabro despide con tristeza a Raúl Ramírez, un portero que con apenas 19 años ya se había ganado el cariño y respeto de sus compañeros dentro y fuera de la cancha.