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Mundial 2026: Javier Aguirre salió irritado por un detalle pese a la victoria de México ante Sudáfrica

México debutó con triunfo ante Sudáfrica en el Mundial de Norteamérica 2026

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Por AFP
Javier Aguirre fue autocrítico en el desempeño de México ante Sudáfrica.
Javier Aguirre fue autocrítico en el desempeño de México ante Sudáfrica. (John Durán/John Durán)

El seleccionador de México, Javier Aguirre, reconoció este jueves, tras la victoria 2-0 sobre Sudáfrica en la apertura del Mundial 2026, que su equipo debe “mejorar algunas cositas” para el partido ante Corea del Sur, su próximo rival en el Grupo A.

En entrevista con TV Azteca al término del encuentro, Aguirre señaló que le “irrita” en particular la forma “muy inocente” en que México perdió la pelota en la jugada que resultó en la expulsión del defensor César Montes.

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El DT también alabó el desempeño del atacante Raúl Jiménez, quien anotó su primer gol en un mundial.

El gol de Jiménez, quien celebró entre lágrimas, fue especial debido a la reciente muerte de su padre, subrayó el entrenador. “Estoy muy contento con él”, dijo el timonel.

Acerca de Julián Quiñones, quien abrió la cuenta del Tri ante los sudafricanos, a modo de broma comentó que “el sinvergüenza” pidió su cambio para recibir el aplauso de los más de 80.000 fanáticos que acudieron al Estadio Azteca.

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El seleccionador aclaró que el cambio de Quiñones, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano en 2023, fue por cansancio.

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