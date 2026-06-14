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Mundial 2026: Países Bajos contará de inicio ante Japón con una de sus estrellas que estaba en duda

Países Bajos debutará este domingo ante Japón y Ronald Koeman confirmó que contará con una de sus grandes figuras

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Por AFP
Memphis Depay
Memphis Depay y Frenkie de Jong están listos para debutar ante Japón. (STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP)

Memphis Depay es una “pieza clave” y está listo para ser titular en el estreno de Países Bajos en el Mundial ante Japón, este domingo, dijo el entrenador de los Tulipanes, Ronald Koeman, este sábado en la previa al duelo en Dallas.

Las dos selecciones arrancarán el grupo F a las 2 p.m. hora tica, mismo sector que continuará la acción a las 8 p.m., cuando jueguen Suecia y Túnez en Monterrey, México.

Depay, máximo goleador histórico de la selección neerlandesa con 55 tantos, llegó a Norteamérica 2026 con escaso rodaje, tras volver en mayo de dos meses de baja en Corinthians por lesión.

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El delantero de 32 años tuvo un inicio de año complicado en el Timao, con baja forma física, pero Koeman dejó entrever que será titular frente a la peligrosa Japón.

Koeman comentó que ya comunicó a su plantel el once inicial. El entrenador dejó a Depay fuera de la victoria por 2-1 en el amistoso contra Uzbekistán esta semana; sin embargo, el delantero disputó una parte del partido en la derrota por 1-0 ante Argelia a comienzos de junio.

“Memphis está en forma. Podría perfectamente empezar el partido”, dijo el exdefensa Koeman.

“Progresó bien, así que la situación pinta bien”, apuntó el DT. “Es un jugador importante. Lo ha sido desde hace mucho tiempo y es una pieza clave para buscar el éxito en este Mundial”, agregó.

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Koeman sabe que su afición mantiene las expectativas altas, aunque no tenga el potencial que tuvo en otras Copas del Mundo.

“Siempre hay presión”, afirmó. Países Bajos “puede que no sea un país muy grande geográficamente, pero es un país que siempre está presente en los grandes torneos y nosotros mismos nos exigimos mucho”.

Países Bajos tiene la obligación histórica de liderar un Grupo F que completan Japón, Suecia y Túnez.

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AFP

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