Murió exfigura del Olympique de Lyon cuando iba camino a disputar un partido de leyendas

Bryan Bergougnoux era muy querido. (instagram /Instagram)

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse la muerte del exfutbolista francés Bryan Bergougnoux, quien falleció a los 43 años luego de sufrir una emergencia médica cuando se dirigía a participar en un partido de leyendas.

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La noticia fue confirmada este viernes por el Olympique de Lyon, club donde el exdelantero se formó profesionalmente y con el que conquistó tres títulos de la Liga de Francia durante una de las épocas más exitosas de la institución.

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De acuerdo con medios internacionales como EL Heraldo, Bergougnoux sufrió una descompensación mientras se trasladaba al encuentro y fue llevado de urgencia a un hospital, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

Por el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento. No obstante, algunos reportes de prensa señalaron que el exjugador habría enfrentado problemas de salud en los últimos años.

El Olympique de Lyon emitió un emotivo mensaje para despedir a quien consideran uno de los hijos de la institución.

“El club está conmocionado por esta terrible noticia y envía sus más sinceros pensamientos a su familia, seres queridos y a todos aquellos que lo conocieron”, indicó la entidad francesa.

Bryan Bergougnoux desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol francés y compartió vestuario con figuras de renombre internacional como Juninho, Éric Abidal y Karim Benzema durante su paso por el Lyon.

Bryan Bergougnoux falleció antes de un partido. (instagram /Instagram)

Tras retirarse como futbolista profesional en 2019, decidió continuar ligado al deporte desde los banquillos. En los últimos años trabajó como entrenador y desde 2025 formaba parte del cuerpo técnico del Le Havre como asistente.

La Federación Francesa de Fútbol también lamentó profundamente su fallecimiento y envió condolencias a su familia y allegados.

Además de su trayectoria deportiva, Bergougnoux era padre de cuatro hijos y era muy querido dentro del fútbol francés por su profesionalismo y cercanía con compañeros y aficionados.

Su repentina partida ha generado numerosas muestras de dolor en el mundo deportivo, donde excompañeros, clubes y seguidores han recordado su legado dentro y fuera de las canchas.