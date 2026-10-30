Nadie logra bajarlo: Paolo Montoya sigue imparable en el liderato de la Ruta

Las vistas en la etapa fueron espectaculares. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Paolo Montoya sigue demostrando ser uno de los grandes maestros de la Ruta de los Conquistadores y en la edición 2026 se mantiene intratable en el liderato tras ganar la segunda etapa disputada este viernes.

El ciclista del equipo Colono/BikeStation/Kolbi está a una etapa de llevarse el que sería su cuarto título de la Ruta y el segundo al hilo, tras llevarse la corona en 2025 y anteriormente en el 2004 y 2012.

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Paolo Montoya, Keiron Solís y Carlos Herrera continuan como los líderes de la Ruta de los Conquistadores. (Rafael Pacheco/La Nación)

El icónico pedalista tico se ha vuelto el gran referente de lo que se considera la carrera de mountain bike más dura del mundo y este viernes volvió a dar otra muestra de poderío con una victoria.

En el segundo puesto entró Keiron Solís y en el tercero Carlos Herrera, quienes además conforman el podio en la clasificación general en ese mismo orden.

Caminos entre caballos fue parte de etapa de este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una segunda etapa de 85 kilómetros y grandes desafíos

La etapa constó de 85 kilómetros, salió de Momentum Pinares, en Curridabat, y pasó por comunidades en Cartago como Las Huellas, Llano Grande y Tierra Blanca, en dirección al Sanatorio Durán.

Después, enfrentaron el sector conocido como “zacate velcro”, camino a San Juan de Chicuá. La etapa, además, marcó un espectacular cruce entre los volcanes Irazú y Turrialba, que supuso un reto muy grande para los competidores.

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Las vistas fueron todo un espectáculo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Ruta de los Conquistadores termina este sábado

La Ruta by DAVIbank cierra este sábado 31 de octubre con un circuito de 80 kilómetros y 2.700 metros de ascenso acumulado, con salida y meta en Casa Turire en Turrialba.