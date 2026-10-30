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Nadie logra bajarlo: Paolo Montoya sigue imparable en el liderato de la Ruta

Ruta de los Conquistadores retó a los competidores con un fuerte trayecto entre los volcanes Irazú y Turrialba. Vea que fotones

Por Sergio Alvarado

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Ruta de los Conquistadores 2026, segunda etapa
Las vistas en la etapa fueron espectaculares. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Paolo Montoya sigue demostrando ser uno de los grandes maestros de la Ruta de los Conquistadores y en la edición 2026 se mantiene intratable en el liderato tras ganar la segunda etapa disputada este viernes.

El ciclista del equipo Colono/BikeStation/Kolbi está a una etapa de llevarse el que sería su cuarto título de la Ruta y el segundo al hilo, tras llevarse la corona en 2025 y anteriormente en el 2004 y 2012.

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Paolo Montoya, Keiron Solís y Carlos Herrera subieron al podio en la primera etapa de La Ruta de los Consquistadores 2026.
Paolo Montoya, Keiron Solís y Carlos Herrera continuan como los líderes de la Ruta de los Conquistadores. (Rafael Pacheco/La Nación)

El icónico pedalista tico se ha vuelto el gran referente de lo que se considera la carrera de mountain bike más dura del mundo y este viernes volvió a dar otra muestra de poderío con una victoria.

En el segundo puesto entró Keiron Solís y en el tercero Carlos Herrera, quienes además conforman el podio en la clasificación general en ese mismo orden.

Ruta de los Conquistadores 2026, segunda etapa
Caminos entre caballos fue parte de etapa de este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una segunda etapa de 85 kilómetros y grandes desafíos

La etapa constó de 85 kilómetros, salió de Momentum Pinares, en Curridabat, y pasó por comunidades en Cartago como Las Huellas, Llano Grande y Tierra Blanca, en dirección al Sanatorio Durán.

Después, enfrentaron el sector conocido como “zacate velcro”, camino a San Juan de Chicuá. La etapa, además, marcó un espectacular cruce entre los volcanes Irazú y Turrialba, que supuso un reto muy grande para los competidores.

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Ruta de los Conquistadores 2026, segunda etapa
Las vistas fueron todo un espectáculo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Ruta de los Conquistadores termina este sábado

La Ruta by DAVIbank cierra este sábado 31 de octubre con un circuito de 80 kilómetros y 2.700 metros de ascenso acumulado, con salida y meta en Casa Turire en Turrialba.

Ruta de los Conquistadores 2026, segunda etapa
La entrada al Volcán Turrialba estaba nublada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.