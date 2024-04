Naomy Valle sacrificará su cumpleaños por una razón muy importante

Naomy Valle, boxeadora costarricense, tendrá un cumpleaños muy diferente, pues debe sacrificar ciertos gustos, como comer queque, por una pelea importante que tiene el sábado.

La hermana de Yokasta Valle cumple 20 años este jueves 11 de abril, a solo dos días de enfrentar su pelea profesional número once, contra la mexicana Norma de La Cruz Masís.

Naomy Valle tendrá un duro combate este sábado en Santa Ana. (Cortesía )

La pelea será en el gimnasio Power Lab, en Pozos de Santa Ana, donde las hermanas Valle entrenan con mucha frecuencia, en una cartelera que incluye cuatro peleas más y que será transmitida por TD Más a partir de las 2 de la tarde. Nao estaría peleando a eso de las 4:30 de la tarde.

La joven está muy emocionada por enfrentar la pelea, pero expresó que parte de su profesión es sacrificar algunas cosas, como el festejo del cumpleaños.

“Es mi cumple, pero hay sacrificios. Este jueves no puedo comer pastel, el pesaje es mañana (viernes). Solamente debo entrenar un poquito y comer muy sano”, comentó.

Eso sí, dijo que luego de la pelea se dará los gustos. “Ya veremos qué pasa, ahora estoy pensando en la pelea, luego en lo demás”, nos dijo.

Con todo

En cuanto a la pelea, Valle expresó que se siente preparada para enfrentar a la mexicana y demostrar todo el crecimiento que ganó en el campamento de dos meses en Los Ángeles, junto con su hermana Yokasta.

“Aprendí bastante, ayudé a Yokasta como sparring y al hacer eso también crecí yo. Me siento preparada para esta pelea”, dijo.

Naomy Valle tambié está muy bonita, como su hermana. (Instagram )

Sobre la oponente, manifestó que tiene referencias de que es una buena peleadora, de mucha trayectoria.

“Tiene bastante experiencia, ha peleado contra boxeadoras que han enfrentado a Yokasta, es aguerrida, como las mexicanas”, expresó.

Su representante, Mario Vega, ha dicho que este combate marca un nuevo proceso para Naomy, pues le meterá rivales de más peso.

“Vamos poco a poco, voy en un proceso con rivales de más experiencia. No será fácil, pero voy disfrutando del proceso.

Naomy Valle fue sparring de Yokasta Valle para su última pelea.

“Confío en lo que él me dice, como me quiere llevar la carrera, es el que mueve las cartas, lo que me diga que vamos a hacer, se hace”, aseguró la pugilista.

Naomy está invicta en diez peleas, De la Cruz tiene 31 años y un récord de cuatro victorias y 13 derrotas, según la página BoxRec. Su última pelea fue el 21 de octubre del 2023 contra Esmeralda Torres, perdió por decisión unánime.

Con un récord implacable, la decisión de sacrificar su cumpleaños en aras de su preparación para la pelea, demuestra el compromiso de Naomy con la excelencia deportiva.