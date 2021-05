“Mi hija se complicó un poco más porque no podía respirar bien. Debido a ello el doctor la cambió de cuarto y sí sentí que ella se me iba, pero empecé a pedirle a Dios por los pasillos, ya que no pude entrar al cuarto y el momento era más incómodo porque no había alguien que pudiera informarme sobre cómo estaba todo.