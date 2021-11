¡Ninguno pudo con él! Herediano gana y asegura el liderato

¡Ninguno pudo con él! Herediano está desatado y logró amarrar el liderato gracias a la victoria 2-0 que le propinó al Municipal Grecia en el estadio Colleya Fonseca la tarde de este miércoles.

A falta de una fecha, el Team se volvió inalcanzable porque aunque pierda en la última jornada, contra Sporting el domingo, ningún equipo lo iguala en puntos.

Ese privilegiado puesto le asegura una eventual gran final a los rojiamarillos, aunque si ganan la final de la primera fase serán campeones automáticamente.

“El profe (Jeaustin) me pidió que llegara más al área, poco a poco me lo propuse y gracias a Dios se me está dando”. Gerson Torres, jugador Herediano.