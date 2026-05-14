Deportes

No duró nada: Cartaginés se despide de un jugador que trajo este torneo

En Cartaginés siguen con los cambios en su planilla, de cara al torneo de Apertura 2026

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

En Cartaginés siguen con los cambios de cara al torneo de Apertura 2026.

Este jueves, el colombiano Ricardo Márquez se une a la lista de jugadores que no continuarán en el equipo brumoso.

El sudamericano fue uno de los refuerzos de la institución que dirige Amarini Villatoro, para el torneo de Clausura.

LEA MÁS: Cartaginés sacude su planilla y le dice adiós una figura que fue intocable para Amarini Villatoro

Ricardo Márquez saca un remate en el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés.
Ricardo Márquez no seguirá en el Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

La despedida

Así despidió Cartaginés a Ricardo Márquez:

“Informamos que Ricardo Márquez no seguirá ligado a nuestra institución. Le agradecemos la entrega mientras vistió nuestra camisa”, mencionaron los brumosos en sus redes sociales, hace unos minutos.

LEA MÁS: El conmovedor desahogo de Ricardo Márquez que hizo llorar a todo Cartago

El colombiano marcó un gol con los brumosos a pesar de que cuando llegó, prometió al menos ocho.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésRicardo Márquez
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.