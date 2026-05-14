No duró nada: Cartaginés se despide de un jugador que trajo este torneo

En Cartaginés siguen con los cambios de cara al torneo de Apertura 2026.

Este jueves, el colombiano Ricardo Márquez se une a la lista de jugadores que no continuarán en el equipo brumoso.

El sudamericano fue uno de los refuerzos de la institución que dirige Amarini Villatoro, para el torneo de Clausura.

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Ricardo Márquez no seguirá en el Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

La despedida

Así despidió Cartaginés a Ricardo Márquez:

“Informamos que Ricardo Márquez no seguirá ligado a nuestra institución. Le agradecemos la entrega mientras vistió nuestra camisa”, mencionaron los brumosos en sus redes sociales, hace unos minutos.

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El colombiano marcó un gol con los brumosos a pesar de que cuando llegó, prometió al menos ocho.