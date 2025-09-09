Noruega goleó sin piedad a Moldavia y Erling Haaland sigue haciendo su nombre más grande

Noruega goleó sin piedad a Moldavia y Erling Haaland hizo cinco goles. Foto tomada de X Azteca Deportes. (Foto tomada de X Azteca Deportes. /Foto tomada de X Azteca Deportes.)

La Noruega de Erling Haaland aplastó a Moldavia 11-1, este martes en Oslo, para alcanzar su quinta victoria en igual número de presentaciones en la clasificación al Mundial de Norteamérica del 2026.

Ya vencedora 5-0 ante los moldavos en Chisinau en marzo, los noruegos no tuvieron piedad en casa, con el repóquer de goles de su estrella Haaland, pero también los cuatro de Thelo Aasgaard, el joven volante ofensivo del Rangers (23 años).

Felix Horn Myhre y Martin Odegaard fueron los otros dos goleadores noruegos, mientras que el único gol de Moldavia fue obra de un jugador nórdico, Leo Ostigard, en propia puerta.

Luego de esta demostración, Noruega refuerza un poco más su liderato del grupo I con 15 puntos, seis más que Italia (2°), victoriosa la víspera in extremis 5-4 ante Israel (3°), pero que cuenta con un partido menos.

Noruega lidera el grupo I de la eliminatoria de la UEFA, con 15 puntos. Foto tomada de X Azteca Deportes. (Foto tomada de X Azteca Deportes./Foto tomada de X Azteca Deportes.)

Gracias a esta goleada, Haaland llegó a la espectacular cantidad de 48 goles en 45 partidos con Noruega. En estas eliminatorias, el atacante suma 9 anotaciones.

En la fecha FIFA de octubre, Noruega enfrentará a Israel en la fecha siete, el sábado 11 de octubre, y quedarán libres en la ocho. Tres días después jugará un amistoso contra Nueva Zelanda.

Por lo tanto, pueden asegurar su lugar en el Mundial 2026 si suman de a tres en el próximo encuentro e Italia deja puntos en alguno de sus partidos.